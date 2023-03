Nina Moric, chi è il fidanzato Daniele Radini Tedeschi: età, lavoro, foto e Instagram

La modella di origini croate, Nina Moric ha un nuovo fidanzato. L’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore si chiama Daniele Radini Tedeschi. I due sono stati paparazzati insieme in giro per Milano mentre stavano passeggiando mano nella mano. Avvistati dai paparazzi del settimanale Chi, la coppia non è passata inosservata. Ma cosa sappiamo dell’uomo che ha conquistato la bella Nina Moric? Ecco qualche informazione su di lui.

Come sta Nina Moric, le storie su Instagram preoccupano: ‘Sono sola e patetica’

Chi è Daniele Radini Tedeschi, il nuovo fidanzato di Nina Moric

Nina Moric ha un nuovo fidanzato. L’uomo che ha fatto breccia nel cuore della modella croata si chiama Daniele Radini Tedeschi ed ha 36 anni, 10 in meno rispetto a lei che ne ha 46. I due sono stati paparazzati insieme a Milano mentre passeggiavano mano nella mano. L’uomo è un critico e storico dell’arte ed è originario di Roma. Fa parte del mondo accademico in cui è conosciuto per via dei numerosi premi e riconoscimenti da lui ottenuti. Inoltre, il 36enne è stato anche opinionista in tv. Lo abbiamo ad esempio visto nello studio di Vieni da Me, programma condotta da Caterina Balivo.

L’incontro con la modella

Non è da escludere che la scintilla tra i due sia scoccata proprio grazie all’arte. Infatti, la ex di Fabrizio Corona di recente ha debuttato come pittrice a Bergamo. In occasione di questa mostra, dove ha avuto modo di esporre alcune sue opere, la modella ha potuto riabbracciare anche suo figlio Carlos Maria che a causa di alcune incomprensioni non vedeva da mesi. Ritornando al suo nuovo fidanzato, la Moric appare adesso felice in compagnia della sua dolce metà, pronta per lasciarsi andare a nuove, speciali emozioni.

Instagram

Attivo sui social, Daniele Radini Tedeschi ha un proprio profilo Instagram ed è seguito da oltre 31mila follower.