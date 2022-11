Come sta Nina Moric, le storie su Instagram preoccupano: ‘Sono sola e patetica’

La modella croata Nina Moric appare sempre più confusa e in difficoltà sui social. A preoccupare i fan sono i contenuti che la donna posta su Instagram che appaiono sempre più confusi e slegati tra loro. Per esempio, la scorsa notte Nina si è mostrata a casa sua con il gatto ed un manichino che dice di esserle stato regalato da un amico, parole che, tuttavia, appaiono confuse e sconnesse tra di loro.

Fabrizio Corona evade dai domiciliari, Nina Moric: “Mi è piombato in casa, voleva i soldi”

Nina Moric e la confusione nelle storie Instagram

‘Non esco mai, va beh esco ogni 10 giorni per comprare heets (fumo le russet). Non attribuisco questo ad agorafobia, no. Non mi piace uscire, non mi piacciono le persone. La mia solitudine non è una condanna, ma la mia scelta’. Queste le parole della modella su Instagram, alle quali fanno seguito ulteriori storie in cui appare confusa e continua a parlare del fatto di volersi isolare.

Il senso di solitudine

La donna parla poi anche degli stessi social, mostrando un certo senso di disapprovazione per i profili che raccolgono una grande udienza di pubblico sul web ritenendoli privi di contenuti. Tuttavia, le storie della donna terminano con delle frasi significative: ‘Sono più patetica di quello che ho potuto immaginare’ e ‘sono sola’, come a testimoniare il fatto che la sua solitudine non sia esattamente una cosa voluta e che anzi le crei sofferenza e disagio.