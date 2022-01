Nino D’Angelo: chi è, età, canzoni, carriera, oggi, patrimonio, chi è la moglie, figli, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di Mara Venier anche Nino D’Angelo per lo spazio dedicato al Festival di Sanremo: il cantante si esibirà sulle note di ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Mente cuore’.

Nino D’Angelo: chi è, età, carriera, ultime notizie

Nino D’Angelo, all’anagrafe Gaetano D’Angelo, è nato a Napoli il 21 giugno 1957 da padre operaio e madre casalinga. Nasce a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia nordorientale di Napoli, ma cresce a Casoria. La sua è stata un’infanzia difficile a causa delle condizioni economiche precarie della famiglia. Ha infatti lasciato la scuola per lavorare come cantante ai matrimoni e come gelataio alla stazione centrale di Napoli. Dopo una gavetta musicale, nel 1976 ha raggiunto un immediato successo in ambito regionale con il suo primo 45 giri. Nel 1981 ha debuttato al cinema e nel 1982-83 ha realizzato l’abbinamento disco e film con ‘Nu jeans e ‘na maglietta. Nel 1990, invece, dopo la scomparsa dei genitori, Nino ha attraversato un periodo di depressione, ma nel 1997 esordisce con il suo primo musical, scritto da lui. Dal 2006 al 2010 è stato il direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Nel 2019, ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con il giovane rapper Livio Cori e ora ha da poco pubblicato il suo ultimo album.

Nino D’Angelo: chi è la moglie, vita privata, figli

Nino D’Angelo ha sposato nel 1979 Annamaria Gallo: i due si sono conosciuti quando lei aveva 12 anni e lui 17. Dal loro amore sono nati due figli: Antonio (regista) e Vincenzo (giornalista).

Nino D’Angelo: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @nino.dangelofficial vanta 513 mila followers.