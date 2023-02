Noemi Bocchi, compagna di Totti, ha la diastasi addominale: cos’è e sintomi

Noemi Bocchi ha sempre mantenuto un profilo basso, cercando di esporsi sui social il meno possibile. Per la prima volta da quando la sua storia d’amore con Francesco Totti è diventata di dominio pubblico, è uscita allo scoperto con un lungo post di sfogo.

La diastasi addominali di cui soffre Noemi Bocchi

“C’è un tempo per ogni cosa… uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi”, esordisce. E poi confida: “Soffro di diastasi addominale“, mettendo a nudo le sue paure e le sue preoccupazioni ma anche la sua voglia di lottare. Subito arriva il commento dell’ex calciatore: “Ed io ti sarò vicino”. Noemi Bocchi ha a lungo mantenuto la riservatezza sui social, tanto che fino a poche settimane fa il suo profilo era inaccessibile.

Anche quando ha deciso di renderlo pubblico ha centellinato i post: una foto degli addobbi natalizi del nuovo appartamento romano che condivide con Francesco Totti, qualche immagine in compagnia delle altre wags negli Emirati Arabi, un paio di scatti del romantico weekend a Venezia per San Valentino. Anche per questo il suo lungo sfogo, accompagnato da un primo piano del suo volto, ha acceso la curiosità dei follower.

Piano piano, prendendosi il tempo necessario, Noemi Bocchi arriva al nocciolo della questione: “Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: Hai partorito, è normale. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: Soffro di Diastasi Addominale”. La diastasi addominale è la separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale, ed è un problema che generalmente si presenta dopo la gravidanza. Può causare mal di schiena, difficoltà digestive, nausea, incontinenza e dolori addominali. Nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente però in alcune situazioniu può essere necessario intervenire chirurgicamente.