Noemi: chi è, età, carriera, canzoni, Sanremo, Ti amo non lo so dire (testo), chi è il marito, figli, vita privata e Instagram

Torna, come ogni weekend, l’appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Saranno tantissimi gli ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto, tra vita privata e carriera, ai microfoni di Silvia Toffanin. E tra loro, sabato 12 febbraio, ci sarà Noemi, che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo 2022 con il brano ‘Ti amo non lo so dire’.

Noemi: chi è, età, carriera e canzoni

Noemi, nome d’arte di Veronica Scopelliti, nasce a Roma il 25 gennaio 1982. La sua passione per la musica inizia sin da subito. Difatti già all’età di 7 anni inizia a suonare il pianoforte per poi imparare anche la chitarra poco dopo. Noemi viene lanciata da X-Factor e nel 2009 la sua carriera da cantante decolla e con “Briciole” conquista gli italiani. Dal 2009 a oggi ha pubblicato 6 album: il settimo “Metamorfosi” è arrivato nei negozi il 5 marzo 2021, contenente ovviamente il brano di Sanremo 2021.

Noemi: chi è il marito, figli e via privata

Noemi è sposata con Gabriele Greco, dal lontano 2008. I due stavano insieme ancor prima che lui entrasse a far parte della sua band. Dopo 10 anni di fidanzamento, nel luglio 2018, i due sono convolati a nozze nella Basilica di San Lorenzo in Lucina.

Instagram

Noemi ha un profilo Instagram e con l’account @noemiofficial vanta 630 mila followers.