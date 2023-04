Non ho mai 4 su Netflix, ecco quando esce: trama e anticipazioni puntate

Torna la quarta stagione di “Non ho mai” su Netflix. In Italia, il suo arrivo è previsto per la giornata di giovedì 8 giugno 2023. La protagonista Devi Vishwakumar, si appresterà ad affrontare l’ultimo anno di liceo. Questo significherà vederla alle prese con storie d’amore con coetanei, nuove amicizie e soprattutto nuove situazione da raccontare con la sua famiglia proveniente dall’India. Per gli appassionati della serie televisiva, gli autori hanno chiarito come questo sarà l’ultimo capitolo della storia riguardante la studentessa di origine indiana.

Su Netflix arriva l’ultima stagione di “Non ho mai”: quando?

Arriverà a giugno 2023, in quello che viene annunciato come il capitolo conclusivo delle avventure legate a Devi Vishwakumar. Era palese potesse andare così, considerato come tutta la storia narra le vicissitudini della studentessa nel proprio percorso scolastico. Col titolo originale di “Never Have I Ever”, la serie televisiva ha riscontrato grande successo in tutto il mondo e in particolare in Italia. Proprio per questo motivo, la storia è risultata tra i prodotti videotelevisivi più apprezzati da guardare sulla piattaforma di Netflix. Nella serie televisiva, Devi Vishwakumar è interpretata dalla giovane attrice Maitreyi Ramakrishnan, che si è rivelata bravissima nella sua interpretazione del personaggio.

Devi, specialmente quest’ultimo anno, dovrà affrontare i propri amori passati, come quelli con Paxton e Ben. A loro, si uniranno anche altre persone che conoscerà con il passare delle puntate, accogliendo queste occasioni con la sua esuberanza e soprattutto i modi provenienti dalla cultura indiana. Per chiudere la storia, anche la pubblicazione della serie televisiva avverrà un periodo dell’anno diverso dal passato. Infatti se le precedenti stagioni erano state pubblicate in piena estate, per accompagnare le vacanze estive dei telespettatori, quest’anno la fiction arriverà a inizio giugno 2023, accompagnando i ragazzi in vista della maturità. Una scelta strategica che ripagherà Netflix? Vedendo l’uscita di grandi titoli in estate, probabilmente sì.