Non mi lasciare, anticipazioni terza puntata 24 gennaio 2022: trama prossimi episodi

Penultimo appuntamento con Non mi lasciare, la fiction di successo di Rai 1 che ha debuttato lo scorso 10 gennaio in prima serata. Si tratta di serie tra dark web e reati contro i minori, tra casi da risolvere e passato che torna, che vede come protagonista, tra gli altri, Vittoria Puccini. Ma cosa succederà nella terza puntata, che andrà in onda lunedì 24 gennaio 2022? Scopriamolo insieme!

Non mi lasciare, anticipazioni terza puntata 24 gennaio 2022

Negli episodi di lunedì 24 gennaio, Elena andrà nella casa famiglia di Angelo e cercherà informazioni su di lui. Parlerà con la psicologa del ragazzino, cercherà di capire qualcosa di più su di lui. Intanto, Giulia inviterà Elena al compleanno del primogenito, Emilio, ma la donna nel bel mezzo della festa andrà via. E ancora, Elena tornerà a Roma, incontrerà Diego, suo figlio, che sta attraversando un periodo difficile dopo una batosta sentimentale. Intanto, la poliziotta continua a indagare su Angelo e riuscirà a capire dove si trova, ormai prigioniero, del suo aguzzino. Elena tenterà di raggiungerlo, ma dovrà fare i conti con una brutta notizia: il carceriere ha portato via, ancora una volta, il ragazzino. Ci saranno altri colpi di scena?

Quando finisce Non mi lasciare: data ultima puntata

L’ultima puntata di Non mi lasciare, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 31 gennaio, sempre in prima serata su Rai 1.