Non sono una signora di Alba Parietti: quando va in onda, data e anticipazioni

Arriva il tanto annunciato esordio di “Non sono una signora”, il programma condotto dalla showgirl Alba Parietti. Dopo diversi rinvii, finalmente da viale Mazzini è arrivato l’ok per iniziare la prima stagione televisiva della trasmissione. Non sarà facile fare ascolti, ma la RAI confida sull’esperienza della Parietti per il suo programma e soprattutto sui contenuti che la conduttrice porterà in televisione, che promettono di far alimentare le chiacchiere attorno al format.

Arriva “Non sono una signora” di Alba Parietti

Il programma doveva andare in scena già diversi mesi fa, ma alcune polemiche politiche ne avevano rallentato l’esordio. Dopotutto, la trasmissione promette di fare polemiche: far vivere ai vip una serata da drag queen. Considerato come il format sarà mandato in onda dalla RAI, quindi dal servizio pubblico, è stata prevedibile l’alzata di scudi da parte del mondo politico conservatore, con azioni di contrasto provenienti poi dall’attuale maggioranza di Governo. La trasmissioni vuole andare a rompere gli schemi di viale Mazzini, in una trasmissione che sicuramente farà discutere come accade peraltro con ogni uscita pubblica della Parietti. Ma sul piano degli ascolti resisterà?

Quando esordirà?

Se vicino si può considerare l’esordio, la data precisa al momento non c’è. In viale Mazzini si parla dell’Estate 2024, in una data che potrebbe subire ulteriori slittamenti per via della propria tematica. Eppure le puntate di “Non sono una signora” sono state già tutte registrate, tanto che basterebbe ora mandarle solamente in onda. Ma la politica sta facendo di tutto per boicottare la trasmissione, che addirittura nelle settimane scorse veniva descritta come cancellata. Quello che è certo, secondo i segnali della politica, è che tale programma non vedrà mai la luce, almeno finché Giorgia Meloni e l’ala conservatrice e per la famiglia governerà in Italia. Questo significa che la RAI si conserverà le registrazioni in qualche teca, in attesa di tempi migliori.