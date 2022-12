Quando inizia Non sono una Signora di Alba Parietti? Data e anticipazioni

Ha debuttato mercoledì scorso, 7 dicembre, Mi casa es tu casa, il nuovo show di Rai2 condotto da Cristiano Malgioglio che, com’è noto, ha preso il posto del programma di Alba Parietti sulle drag queen, il cui debutto è slittato al 2023. A questo proposito, intervistato per il numero del settimanale Nuovo uscito in tutte le edicole qualche giorno fa, Cristiano ha dichiarato: “Avranno voluto proteggere Alba, dato che la messa in onda del suo show avrebbe coinciso con i Mondiali. Nella mia trasmissione c’è molta attualità”.

Quando inizia Non sono una Signora di Alba Parietti?

“Comunque il programma di Alba è molto innovativo e simpatico e lei è brava, sono contento che torni in televisione da conduttrice” ha aggiunto subito dopo, il cantautore e noto volto televisivo Cristiano Malgioglio. La giornalista che ha realizzato l’intervista subito dopo ha ricordato a Cristiano Malgioglio che lo scorso anno a Tale e Quale Show è stato molto duro nei confronti della conduttrice di Non sono una signora, dunque Cristiano ha spiegato che in quel caso lui aveva il ruolo di giurato, motivo per il quale non poteva non dire ciò che pensava sulle esibizioni della Parietti, anche andando al di là della loro amicizia.

Ha comunque chiarito: “Alba è una numero uno e le auguro il meglio perché se lo merita”. Parlando invece di Mi casa es tu casa, Malgioglio si è detto felice dell’ospitata di Sam Ryder, il cantante del Regno Unito arrivato secondo all’Eurovision Song Contest a maggio scorso, per il quale va pazzo: “E’ venuto appositamente per me. Avrei voluto avere anche Anastacia ma ha avuto problemi alla gola e ha dovuto sospendere anche il suo tour” ha svelato”.

Dopo la spiegazione del motivo dello slittamento di Non sono una signora e le dichiarazioni su Mi casa es tu casa, Cristiano ha parlato del suo privato, ricordando che qualche anno fa ha scoperto di avere un melanoma ma fortunatamente lo ha sconfitto e ora va tutto benissimo, mentre sulla sua vita sentimentale ha ironizzato dicendo dia vere tanti fidanzati, “quelli non mancano mai ma io mi stanco facilmente” sono state le sue parole, dopo le quali si è detto convinto che non si sposerà mai. Per concludere, ha confermato che nei primi mesi del 2023 sarà nella giuria di Tali e Quali.