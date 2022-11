Non sono una signora, quando inizia il programma di Alba Parietti: come funziona e cast

Alba Parietti, famosa showgirl della televisione italiana, tornerà presto in televisione con “Non sono una signora”. Dopo l’esperienza come opinionista di talk politici e di società in giro tra le emittenti italiane, ora è pronta a prendersi lo spazio in un programma tutto suo. L’Alba nazionale, infatti, sarà al timone di un proprio programma personale, cui sarà lei la presentatrice e promette, già da adesso, di creare un fortissimo dibattito tra il pubblico.

Non sono una signora con Alba Parietti

Alba Parietti tornerà ben presto in televisione con il suo nuovo programma, Non sono una signora. Ma quando inizia? E di cosa tratta? Alba Parietti è stata ospite di Francesca Fialdini nello studio di Da noi a ruota libera e ha promosso il suo nuovo programma: Non sono una signora. Come svelato da Biccy, inoltre, la mamma di Francesco Oppini, poi, il prossimo venerdì sarà ospite di Carlo Conti al Tale e Quale Show per promuovere nuovamente la trasmissione che andrà a presentare ben presto. Ma di cosa parla?

Non sono una signora, il nuovo programma di Alba Parietti, esalterà il trasformismo; nel cast infatti un assortito gruppo di uomini e donne famosi si cimenterà nel diventare Drag Queen. Fra loro ci sarà anche Francesco Facchinetti, stando a quanto riferito in eslcusiva da Pipol. Ecco cosa leggiamo sul portale:

“Francesco Facchinetti, sarà una Drag Queen nel nuovo programma di Alba Parietti: “Non sono una signora”, in partenza il 7 dicembre su Rai 2 in prima serata. La formula dello show propone le esibizioni dei personaggi del mondo dello spettacolo che, travestiti da drag, si sfideranno in prove di lip-sync dinanzi ad una giuria chiamata a valutare le loro performance. Tra i giurati infatti, ci sarà anche un volto amatissimo: Amanda Lear”.

Da quando andrà in onda?

Non sono una signora andrà in onda dal 7 dicembre su Rai 2 in prima serata. Al momento il cast è ancora segreto, ma nello studio di Francesca Fialdini, Alba Parietti ha detto: “Non Sono Una Signora è un programma che mostra una gara fra drag, però sono tutti etero, sia gli uomini, sia le donne. Ovviamente ci siamo posti il problema di quello che sarebbe potuto scaturire. Ma in realtà è un programma leggero! Francamente io lo farei tranquillamente ad un bambino, pensando di fargli vedere un programma leggero, divertente, gioioso e soprattutto fantasioso. E questo è quello che vogliamo fare: divertire il pubblico di Rai2 dal 7 dicembre!”.