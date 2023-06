Noos l’avventura della conoscenza su Rai 1 con Alberto Angela: anticipazioni prima puntata

Arriva oggi, in prima serata, il nuovo programma di Alberto Angela: ‘Noos – L’avventura della conoscenza’. Si tratta di una serie di Rai Cultura in sei puntate che prende il via con un focus sulla vita di una leonessa e dei suoi cuccioli nella distesa di Serengeti, tra Kenya e Tanzania.

Tanti gli ospiti previsti in questa serata di esordio del programma

Diversi gli ospiti che animeranno il programma e, tra gli altri, non poteva mancare Indiana Jones: Harrison Ford. Ma ci saranno anche: l’astronauta Samantha Cristoforetti che accompagnerà il pubblico in viaggio nello spazio partendo, in questa prima puntata, dal decollo; Alessandro Barbero, lo storico che si soffermerà sulla figura di Napoleone e sull’importanza che ricopre la propaganda nella costruzione di una figura storica; lo scrittore Carlo Lucarelli racconterà la storia del Blu di Prussia, “il colore del diavolo”; il segretario nazionale del Cicap Massimo Polidoro affronterà il tema delle immagini fake create dall’intelligenza artificiale; il sessuologo Emmanuele Jannini si soffermerà sui nostri comportamenti sessuali e la nutrizionista Elisabetta Bernardi incentrerà il suo intervento sul meccanismo della sazietà e come incoraggiarlo con un biscotto antifame.

L’ambiente al centro della nuova trasmissione di Alberto Angela

Al centro del programma di Angela, resterà l’ambiente, che sarà possibile vivere, attraverso filmati. Attenzione particolare verrà rivolta ai fondali del Giglio e agli interventi che sono stati fatti per risanare l’ecosistema marino dopo il naufragio della Costa Concordia. I telespettatori verranno, poi, accompagnati nella scuola Sant’Anna di Pisa dove è stata realizzata la mano artificiale che risponde ai movimenti pensati dal paziente.

L’omaggio a Margherita Hack

Ma la data di oggi è anche una ricorrenza importante, il 19 luglio di 10 anni fa è scomparsa una grande scienziata, Margherita Hack alla quale Angela riserverà un omaggio. E dalla Hack prende spunto ‘la culla delle stelle’ nella quale Edwige Pezzulli mostrerà immagini suggestive dello spazio realizzate dal James Webb Space Telescope.