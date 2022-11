Oggi è un altro giorno non va in onda? Sciopero Rai 17 novembre, quali sono i programmi a rischio

Serena Bortone oggi non va in onda? E’ questa una delle domande più cercate dagli utenti circa il possibile stop alla puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Il programma, che ogni giorno tiene compagnia ai telespettatori nella fascia pomeridiana di Rai 1 (dalle 14.00), oggi, giovedì 17 novembre 2022, potrebbe non andare in onda. Ecco cosa sta succedendo.

Serena Bortone oggi non va in onda per lo sciopero Rai?

La possibile sospensione è legata allo sciopero che sta ‘minacciando’ i palinsesti Rai. Diverse infatti le trasmissioni, anche quelle in diretta, che potrebbero non andare in onda. E tra queste c’è anche il salotto di Serena Bortone. Le conseguenze potrebbero essere molteplici considerando che, in caso di mancata messa in onda, la Rai sarebbe costretta a modificare (e non poco) la programmazione. Al momento pertanto si attendono aggiornamenti in merito.

Quali sono i programmi che rischiano di saltare per lo sciopero Rai

Lo sciopero è stato annunciato per le giornate del 17, oggi, e del 18 novembre 2022. A rischio ci sarebbero i seguenti programmi:

Oggi è un altro giorno

La vita in diretta

Elisir

I fatti vostri

Bella ma’

Da capire tuttavia in quanti aderiranno allo sciopero e quanti programmi tra quelli sopra elencati verranno fermati

Le motivazioni

Ad indire lo sciopero è stato lo SNAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Produzione Tv del centro di produzione Roma e di produzione news. Queste le motivazioni:

“Decadimento della qualità del lavoro nel CPTV di Roma minata ed rosa continuamente soprattutto da agenti esterni; clima di tensione vissuto dal dipendente nello svolgimento delle attività produttive dovuta alla cronica carenza di organico; fallimento della formazione professionale dei nuovi assunti; mancato riconoscimento del merito e della crescita professionale”

E ancora: