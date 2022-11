Sciopero Rai, a rischio anche la Vita in Diretta: quali programmi potrebbero ‘saltare’ giovedì 17 e venerdì 18 novembre 2022

Domani e dopodomani, 17 e 18 novembre è previsto uno sciopero in Rai che potrebbe far saltare i programmi previsti per le due giornate. Si potrebbe trattare di uno sciopero simile a quello che si è verificato il 26 settembre scorso, il giorno successivo alle elezioni. A saltare dovrebbero essere alcune trasmissioni prodotte negli studi romani della Rai.

Quali sono le trasmissioni che rischiano di saltare

Qualora lo sciopero dovesse essere confermato a venire cancellati dalla programmazione delle due giornate potrebbero essere anche altri programmi, quali: Oggi è un altro giorno, La vita in diretta, I Fatti Vostri, Unomattina e Sorie italiane, ma anche Agorà ed Elisir. Siccome si tratta di uno sciopero che coinvolge le sedi romane della Rai, dove si producono i telegiornali, non è escluso che anche questi ultimi possano saltare nelle giornate del 17 e del 18 novembre.

Le motivazioni dello sciopero

Sarebbe diverse le motivazioni che avrebbero indotto i lavoratori ad annunciare l’intenzione di incrociare le braccia nelle due giornate e tra le altre “il decadimento della qualità del lavoro nei centri di produzione di Roma… nessuna attenzione alle inclinazioni professionali dei giovani… clima di tensione vissuto dai dipendenti in pieno svolgimento delle attività produttive per via della carenza di organico”.