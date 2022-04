Oliver Onions: chi sono, età, carriera, canzoni, mogli, figli, Future Memorabilia

Domenica In. Anche oggi, nel giorno della Santa Pasqua, andrà in onda, come tutte le domeniche, il salotto più famoso del fine settimana: Domenica In. Ed anche oggi ci saranno tanti nuovi ospiti che riveleranno qualcosa di sé davanti alle telecamere dirette dalla zia di tutti gli italiani, la fantastica Mara Venier. Tra i tanti che calcheranno lo studio ci saranno oggi anche gli intramontabili Oliver Onions, ma chi sono? Scopriamo insieme qualcosa su di loro.

Il duo di Rocca di Papa: dagli inizi al successo

Gli Oliver Onions sono un gruppo musicale di Roma formato dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis, nati a Rocca di Papa e noti come arrangiatori e autori di colonne sonore, soprattutto negli anni 70′ e ’80. Dei due, Guido è il fratello maggiore, nato precisamente il 22 dicembre 1944, sotto il segno del Capricorno. Mentre Maurizio è più giovane di tre anni, essendo nato il 22 febbraio 1947, sotto il segno dei Pesci. La base operativa del loro lavoro e delle loro vite è sempre stata la città di Roma, dove al momento vivono. I due hanno firmato le loro opere anche come Guido & Maurizio De Angelis, M&G Orchestra, Dilly Dilly, I Charango. Fin da giovanissimi i due sono profondamente appassionati di musica, che sembrano averla incisa nel loro destino.

I primi passi negli anni ’60

Muovono i primi passi nel lontano 1963, è in quest’anno che sono riusciti a pubblicare il loro primo singolo Un vecchio macinino/La goccia d’acqua. Qualche tempo dopo arriva anche il loro album ufficiale, contrassegnato da sonorità squisitamente beat. Un successo non da poco, prima di entrare nella RCA Italiana come arrangiatori e turnisti. Solo in un secondo momento, poi, si specializzeranno in colonne sonore.

Il successo delle colonne sonore e l’ultimo album

Passano gli anni, e il successo non tarda ad arrivare: compongono e firmano, tra le altre, le colonne sonore di alcuni dei film più amati della coppia Bud Spencer e Terence HIll, tra cui …più forte ragazzi! (colonna sonora premiata conil Nastro d’argento), …altrimenti ci arrabbiamo!, Anche gli angeli mangiano fagioli e tante altre ancora. Di seguito la loro Angels and Beans. Da qui, un successo dopo l’altro e sono stati attivi soprattutto nella produzione delle colonne sonore, sia per il cinema che per la televisione. Recentemente, hanno pubblicato il loro nuovo album ‘Future Memorabilia’, una nuova produzione con le versioni 2.0 dei loro grandi successi, grazie alla quale sono ritornati nuovamente in auge dopo una lunga pausa.

La vita privata: famiglia e figli

Se la storia dei loro successi è ben tracciata e documentata, molto meno lo è la vita privata dei fratelli De Angelis. Di fatto, le informazioni sono molto poche, i due non hanno mai voluto mischiare vita privata e vita professionale. Sappiamo, al momento, che entrambi i fratelli sono sposati, ma i nomi delle rispettive compagne non sono assolutamente noti: i loro profili Instagram non rivelano nulla in tal senso. Guido ha due figli maschi, mentre Maurizio invece tre figlie femmine.

