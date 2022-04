Domenica In va in onda anche a Pasqua: le anticipazioni del 17 aprile 2022, chi sono gli ospiti

Neanche la Pasqua ferma la messa in onda di Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Mara Venier, da anni padrona indiscussa di casa, è pronta per condurre la trentunesima puntata di questa stagione e con lei, in studio, ci saranno tantissimi ospiti, con i loro racconti di vita, tra carriera e storie d’amore. La puntata di domenica 17 aprile, come sempre, sarà ricca e farà compagnia al pubblico, ai migliaia e migliaia di telespettatori che ogni settimana, di domenica, si sintonizzano su Rai 1.

Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate da Tv Blogo, domenica si partirà con Leonardo Pieraccioni, l’attore e regista di successo che insieme a Mara Venier parlerà della sua carriera e del suo nuovo film, ‘Il sesso degli angeli’. Nella pellicola anche l’attrice romana Sabrina Ferilli, che sarà presente in collegamento.

Al Bano e lo spazio dedicato alla musica

Per lo spazio dedicato alla musica ci sarà Al Bano, che dopo una lunga intervista si esibirà in un medley dei suoi successi. Poi, con l’adorata figlia Jasmine salirà sul palco sulle note del brano ‘Nessuno’. Ma non solo. Ci sarà anche l’orchestra spettacolo Casadei, guidata da Mirko, che si esibirà insieme a cinque coppie di ballerini di liscio. Per l’occasione interverrà Vito Coppola, ballerino professionista dello show Ballando con le Stelle.

Gli ospiti di domenica 17 aprile 2022

E ancora, per un momento magico ci sarà in studio il mago Silvan, che si esibirà davanti ai bambini. Poi ci sarà la decorazione delle uova di Pasqua con Ernst e Frau Knam. E ancora, Mara Venier darà spazio a Gigi Marzullo, che parlerà del suo ultimo libro ‘La vita è un sogno’, e ai mitici Oliver Onions, cioè Guido e Maurizio De Angelis, che hanno interpretato alcune sigle dei telefilm degli anni ’70. La puntata di Pasqua, poi, si concluderà con un collegamento con l’auditorium della Rai di Napoli con il gruppo di Made in Sud, il programma che vedrà alla conduzione da lunedì 18 aprile Lorella Boccia e Clementino.