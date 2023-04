Oreste Lionello: chi era, età, carriera, film, moglie, come è morto, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Nathalie Guetta e Veronica Maya, anche Alessia Lionello e Leo Gullotta che ricorderanno l’amico, cabarettista, doppiatore e conduttore televisivo di successo Oreste Lionello, morto a Roma il 19 febbraio del 2009.

Dagli esordi al debutto di Oreste Lionello

Oreste Lionello è nato a Rodi il 18 aprile del 1927 ed è morto a Roma il 19 febbraio del 2009: è stato un noto attore, cabarettista, doppiatore, direttore del doppiaggio, dialoghista, comico e conduttore televisivo. Sappiamo che ha mosso i primi passi a 10 anni quando, vestito da valletto, ha chiuso il sipario del Teatro Francesco Cilea a Reggio Calabria. Nel 1953 si è laureato in giurisprudenza, poi è entrato a far parte della compagnia del Teatro Comico Musicale di Radio Roma della Rai e nel 1954 è sbarcato in televisione.

I suoi successi (anche) al Bagaglino

Lionello è stato protagonista della miniserie tv Il marziano Filippo, poi ha collezionato un successo dopo l’altro ed è stato una presenza ricorrente nella fortunata serie di sceneggiati Le inchieste del commissario Maigret. Nel 1969, invece, ha preso parte la varietà televisivo È domenica, ma senza impegno e nel 1970 ha partecipato come cantante al Festival della canzone napoletana. Nel 1973 e nel 1975, invece, è stato protagonista dei due varietà televisivi della prima serata di Rai 1 ed è stato sul palco con Pippo Franco, Pino Caruso, Gianfranco D’Angelo. Quando si parla di Lionello non si può non far riferimento al Bagaglino, alla compagnia teatrale a cui ha preso parte con Pippo Francesco e Leo Gullotta.

Come è morto, la malattia

Un successo dopo l’altro, poi la terribile malattia. Lionello è morto a Roma il 19 febbraio del 2009, stroncato da un tumore all’età di 81 anni. Il giorno seguente è stata allestita la camera ardente in Campidoglio e il 21 si sono celebrati i funerali nella basilica di Santa Maria in Aracoeli. Il feretro è stato tumulato in un colombario nel cimitero monumentale del Verano.

Cosa ha detto Woody Allen su di lui

Lionello è stato davvero un grande artista, ecco cosa ha detto Woody Allen su di lui: “Mi ha reso per anni un attore molto migliore di quanto non fossi veramente. Ci siamo conosciuti personalmente e mi è sempre sembrato un uomo molto amabile e la mia grande popolarità in Italia è in gran parte dovuta a lui”.

Chi è la moglie, figli

Ma veniamo alla vita privata. Lionello è stato sposato con Eliana ed era padre di sei figli: dell’attore Luca e delle doppiatrici Cristiana e Alessio, ma anche di Fabio Luigi, Davide e Vivianna. Dopodiché ha avuto una storia d’amore con Giuliana Graziani, che le è stata vicino fino al giorno della morte.