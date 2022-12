Orietta Berti nel cast di Che Dio ci aiuti 7: ecco in che ruolo

Orietta Berti sarà nel cast della settima stagione di Che Dio ci aiuti la cantante italiana. Dopo il successo discografico, il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, il cofanetto e il libro appena usciti, presto entrerà nel convento degli Angeli Custodi di suor Angela. L’artista infatti sarà protagonista del quattordicesimo episodio nei panni di se stessa.

Orietta Berti nel cast di Che Dio ci aiuti 7

A svelare cosa succederà nella fiction di Rai1, che nella nuova stagione dirà addio a Elena Sofia Ricci (suor Angela), sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni è stata proprio la cantante che ha raccontato che il suo personaggio arriverà ad Assisi per un concerto, ma sarà colta da una serie di attacchi di panico. Per questo si rivolgerà ad Emiliano (Pierpaolo Spollon) per avere una consulenza psichiatrica. Ovviamente chiederà la massima discrezione, ma a quanto pare i tentativi di mantenere la riservatezza scateneranno una “catena di equivoci”.

“Scatenerò la gelosia di Sara” ha raccontato l’artista. L’ex ragazza di Emiliano infatti, con cui ha deciso di restare solo un amico, lo sentirà parlare a telefono con una donna misteriosa e si ingelosirà. A quanto pare Sara sarà a dir poco scioccata quando scoprirà che una donna misteriosa andrà a trovare Emiliano nel cuore della notte, senza sapere che si tratta di Orietta Berti. Solo dopo mille incomprensioni la giovane scoprirà la verità, mentre la cantante si renderà conto che la causa dei suoi attacchi di panico è la mancanza del marito Osvaldo.

L’artista spronerà l’ex di Emiliano a non mollare e provare a riconquistarlo. “L’amore arriva all’improvviso” ha raccontato svelando che “ha i suoi tempi”. La cantante ha dichiarato che anche nella vita reale il marito Osvaldo la seguiva sempre sei suoi concerti. “Purtroppo ora non può più farlo per problemi di salute”, ha ammesso sottolineando però che il posto del consorte è stato preso dai suoi figli Otis e Omar.