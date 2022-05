Pacifico, chi è la moglie Cristina Marocco: età, carriera, figlio e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche Pacifico, il cantautore che ripercorrerà la sua vita, tra carriera e il grande amore per la compagna Cristina.

Dall’Italia ai successi (anche) in Francia di Cristina Marocco

Cristina Marocco è nata a Torino il 21 marzo del 1972 ed è una nota attrice e cantante italiana. Sappiamo che ha origini siciliane da parte di padre e che si è diplomata al Conservatorio di Torino. Dall’Italia, però, ha deciso di trasferirsi in Francia e qui ha incontrato Marc Lavoine, con il quale ha duettato in J’ai tout oublié. Cristina, quindi, ha cominciato così a lavorare al suo primo album, a cui ne sono seguiti altri di successo e ha avuto modo di collaborare, nel corso della sua carriera, anche con Lara Fabian, per la quale ha scritto la canzone Faire Semblant.

Il ruolo come attrice nella serie tv Il Commissario Montalbano

Musica sì, ma non solo. Come attrice la Marocco ha avuto un ruolo nel 2002 nella serie tv di successo il Commissario Montalbano, ma è anche molto conosciuta in Francia, dove vive, come attrice di teatro e di cinema.

La storia d’amore con Pacifico

Ma veniamo alla vita privata. Pacifico da diversi anni vive a Parigi con la compagna, l’attrice e cantante Cristina Marocco. Dal loro immenso amore nel novembre del 2011 è nato Thomas Riccardo.