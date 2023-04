Padre Georg a Verissimo: chi è, età, oggi, libro, Papa Francesco e Papa Ratzinger

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin! Oggi accoglierà in studio tantissimi ospiti inediti che regaleranno un po’ di relax a tutti i telespettatori. Arriverà anche Padre Georg e racconterà tutta la verità sul suo congedo dal Vaticano e presenterà il suo nuovo libro. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e la sua vicenda!

Chi è Padre Georg?

Padre Georg è nato a Friburgo, è il più grande di 5 figli, ha avuto due sorelle e due fratelli più piccoli. Il padre era un grande fabbro, che ha portato avanti il mestiere familiare per la settima generazione, mentre la madre è stata una casalinga. La sua data di nascita è il 30 luglio del 1956, per cui oggi ha 67 anni. Sin da piccolo decide di diventare prete e inizia il percorso per prendere i voti. Nel 2012 papa Benedetto XVI lo nomina prefetto della casa pontificia e il suo rapporto con Ratzinger si fa sempre più intenso. Infatti, diventa il suo segretario personale e lo accompagnerà in ogni momento, fino a quello della sua morte.

La discussione tra Papa Francesco e Papa Ratzinger

Uno dei grandi misteri nel Vaticano è la scomparsa di Padre Georg. Infatti, nonostante il suo ruolo di alto funzionario e i numerosi incarichi assegnatogli da Ratzinger, con la salita di Papa Francesco, è praticamente scomparso. Cosa vuol dire? Dal 15 gennaio 2020 lui risulta assente in conseguenza alla redistribuzione degli incarichi del nuovo Papa. I motivi dietro questo congedo forzato non son chiari e la discrezione e la riservatezza vaticana non aiutano a chiarire il mistero. Molti ipotizzano che sia dovuto ad una sorta di avvicendamento tra i due papi. Il primo era molto conservatore, mentre Papa Francesco sta dando un respiro più ampio e progressista, con cui Papa Georg non sarebbe d’accordo. Forse rivelerà qualche dettaglio in più a Silvia Toffanin?

Il racconto del congedo a Verissimo e il libro

Padre Georg racconterà le sue vicende vaticane oggi in studio, cercando di fare un po’ di chiarezza dietro gli avvenimenti. Il 12 gennaio del 2023 ha pubblicato un libro dal titolo “Nient’altro che la verità. la mia vita al fianco di Benedetto XVI” in sui racconta tutti i retroscena del Vaticano. In particolare modo racconta tutti gli ultimi anni del papato di Ratzinger e spiega i motivi per cui lui non c’entra nulla con le accuse di abusi sessuali che gli sono state rivolte.