Il Dalai Lama a un bambino: ‘Succhiami la lingua’, è bufera

Al Dalai Lama piace scherzare, essere ironico, ma forse questa volta non è andata proprio come doveva. Anche perché di mezzo c’era un bambino, e la cosa ha potuto facilmente destare qualche ambiguità. Per questo, si è scusato dopo la pubblicazione sui social di un filmato che lo ritrae mentre bacia un ragazzo sulle labbra e poi, subito dopo, gli chiede di succhiargli la lingua. La comunicazione è arriva direttamente dall’ufficio del leader spirituale tibetano.

Il Dalai Lama al bambino: ‘Succhiami la lingua’

Una comunicazione che arriva subito dopo la diffusione del video che, immancabilmente ha creato di diverse reazioni sull’atteggiamento e lo scherzo fatto dal Dalai Lama. E così, dopo la realizzazione, arriva una dichiarazione pubblicata su Twitter ufficiale, come riportano i media internazionali: “Sua Santità desidera scusarsi con il bambino e la sua famiglia, oltre che con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato. Sua Santità prende spesso in giro le persone che incontra in modo innocente e scherzoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere. Si rammarica di questo incidente” – si aggiunge nel messaggio. Ma a quale riferimento specifico fa riferimento tutta la vicenda?

Il video, le scuse: cosa è successo?

Il video in questione, dunque, si riferisce ad un evento del 28 febbraio scorso, quando l’87enne Dalai Lama ha parlato a un gruppo di studenti nel tempio Tsuglagkhang di Dharamshala che si trova sul versante nord dell’India. Le riprese fissato quei momento in un video che, sul finire, mostra un ragazzino che si avvicina ad un microfono, per poi chiedere al leader spirituale buddista: “Posso abbracciarti?”. Dopo la sua innocente richiesta, ecco che il Premio Nobel per la Pace invita il bambino sul palco per poter esaudire la sua richiesta, dicendo “Prima qui” – indicando la sua guancia, che poi il bambino subito bacia. Poi, prosegue: “Poi penso anche qui”, e indica le sue labbra. Così, il Dalai Lama avvicina poi il mento del bambino verso di sé e lo bacia sulle labbra. Dopo tali scambi, nel video si sentono risate, applausi e tutto il resto. Dopo essersi sorrisi reciprocamente, i due si toccano con la testa, ma poi il Dalai Lama tiri fuori la lingua e dice: “E succhiami la lingua”. Alla fine, il Dalai Lama fa il solletico al bambino sotto le ascelle.