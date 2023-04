Papa Francesco a San Pietro per la messa di Pasqua: 45mila fedeli in piazza

Papa Francesco è in piazza San Pietro per la celebrazione della messa della domenica di Pasqua. La messa, iniziata con il rito del “Resurrexit“, vede la partecipazione di oltre 45mila fedeli romani e pellegrini provenienti da tutto il mondo per le feste pasquali.

Messa di Pasqua e la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco oggi 9 aprile 2023: orari, canale e diretta tv (VIDEO)

45mila fedeli in piazza San Pietro per la messa di Pasqua

Presenti in piazza 45 mila persone, come ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede. Insieme al Papa ci sono 32 cardinali, 15 vescovi e 300 sacerdoti. Dalla Loggia Centrale della Basilica Papa Francesco rivolgerà il Messaggio Pasquale e, dopo l’annuncio dell’indulgenza pronunciato dal cardinale James Michael Harvey, arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, il Papa impartirà la Benedizione Urbi et Orbi. I fiori che avvolgono la piazza sono stati offerti dai Paesi Bassi come ogni anno, ma la composizione cambia ogni volta da ormai 40 anni. Quest’anno ci sono 10mila fiori, tra cui 720 rose e 10mila bulbi.