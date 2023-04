Pamela Camassa: chi è, età, carriera, oggi, Isola dei Famosi, programmi, chi è il compagno Filippo Bisciglia, foto e Instagram

Pamela Camassa oggi sarà ospite di Verissimo in una fantastica intervista. E si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin. Dalla carriera all’amore con Filippo Bisciglia, fino alla nuova avventura: lei è pronta per partire alla volta dell’Honduras. Sarà, infatti, una delle concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Conosciamo meglio la bella Pamela.

Scheda:

Nome: Pamela

Cognome: Camassa

Età: 35 anni

Altezza: 176 cm

Peso: 57 kg

Professione: Modella, ballerina, Attrice

Fidanzato: Filippo Bisciglia

Dagli esordi al debutto di Pamela Camassa, cosa sappiamo

Pamela Camassa è nata a Prato il 22 aprile 1984. Si è diplomata in ragioneria. E poi ha iniziato la sua carriera televisiva: nel 2000, infatti, ha partecipato al film Via del Corso, dove ha interpretato il ruolo della protagonista. Nel 2002 ha vinto il titolo di “Miss Mondo Italia” e ha ottenuto la possibilità di rappresentare l’Italia a Miss Mondo, ma ha rinunciato al concorso in segno di protesta verso il trattamento nei confronti delle donne del paese ospitante, la Nigeria. Nel settembre 2005 si è classificata terza a Miss Italia 2005. E nel 2006 ha esordito come valletta per Carlo Conti nel programma I raccomandati.

I successi in tv

Sempre nel 2006, in coppia con il ballerino Angelo Madonia, ha partecipato al talent show Ballando con le stelle e si classificata al secondo posto. Nel 2008 ha condotto la prima edizione de I migliori anni insieme a Carlo Conti, su Rai 1 e nel 2009 ha partecipato alla terza edizione del reality show La talpa, su Italia 1. Nello stesso anno, inoltre, ha condotto Poker for Charity su La 7 e nel 2011 è stata una delle concorrenti della prima edizione diAttenti a quei due – La sfida.E ancora, nel 2012 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione di Tale e quale show, ottenendo un grande successo, nel 2013 è stata co-conduttrice della sesta edizione de I migliori anni su Rai 1 e nel 2014 ha partecipato al programma comico-sportivo Maxinho do Brazil, su Rai Sport 1. Nel 2019, quindi più recentemente, ha partecipato e ha vinto la prima edizione di Amici Celebrities, programma basato sul format di Amici ma in versione vip!

Chi è il fidanzato Filippo Bisciglia

Pamela è fidanzata da oltre 10 anni con Filippo Bisciglia, suo compagno da una vita e suo rivale nella finale di Amici Celebrities. Lui è un noto conduttore, nato a Roma nel 1977. Sappiamo che nel 2006 ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello, poi da lì ha collezionato un successo dopo l’altro ed è stato per anni il conduttore del reality Temptation Island.

Instagram di Pamela Camassa

Pamela Camassa ha un profilo Instagram e con l’account @pamelacamassareal vanta oltre 390 mila followers. Qui, come tutti, condivide scatti della sua quotidianità e del suo lavoro.