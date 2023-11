Pamela Prati alla Vita in diretta, innamoratissima del 19enne Simone Ferrante: ‘È maggiorenne’

Pamela Prati è una showgirl di successo che nell’ultima stagione di Tale e Quale show sta avendo successo cimentandosi in performance di successo. Della sua esperienza al programma televisivo condotto da Carlo Conti, ma anche dei suoi impegni professionali e non di meno della sua vita privata la Prati ha parlato ai microfoni della Vita in Diretta. Ma a catalizzare l’attenzione dei telespettatori è stata la sua storia d’amore con il 19enne ballerino Simone Ferrante.

Nonostante la differenza di età la storia d’amore tra la Prati e Ferrante: ‘Insieme siamo felici’

La showgirl si è soffermata sul legame forte che li unisce, precisando: ‘Ho una storia con un ragazzo più piccolo. E che male c’è? È maggiorenne’. Insomma per la Prati e il suo compagno non conta la differenza d’età, ma l’intesa che ha con il suo fidanzato. ‘Parliamo di tutto – dice l’artista – insieme siamo felici’.

Dopo un’infanzia difficile la showgirl ha trovato a Roma il successo

Pamela ha 65 anni, è nata a Ozieri in provincia di Sassari ed è cresciuta con la mamma, vedova di guerra, e le sue tre sorelle maggiori. Dopo un’infanzia difficile, Pamela si trasferisce a Roma a soli 18 anni per lavorare come commessa. Ed è lì che viene notata e spinta a provare a entrare nel mondo dello spettacolo. Inizia così la sua carriera come modella. Da qui in poi sarà una vita professionale piena di successi che la vedranno anche cimentarsi come soubrette nel programma di Pier Francesco Pingitore.

La partecipazione a Tale e Quale show

Pamela Prati è diventata famosa anche per la vicenda di Mark Caltagirone, una storia con tanti lati oscuri che a tutt’ora non sono stati chiariti. Ma buttatasi alle spalle anche questa storia la Prati lo scorso anno è tornata alla ribalta con la sua partecipazione al Grande Fratello e ora si sta mettendo in gioco in Tale e Quale show.