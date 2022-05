Pamela Villoresi, chi è il marito Cristiano Pogany: età, carriera, figli e come è morto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti Pamela Villoresi, l’attrice che ripercorrerà la sua carriera e la sua vita privata al fianco del marito Cristiano Pogany.

Dagli esordi al successo di Cristiano Pogany come direttore della fotografia

Cristiano Pogany è nato a Roma, figlio di Gabor Pogany, è stato un grande direttore della fotografia, passione che ha ereditato proprio dal padre. Prima di morire, perché gravemente malato, Cristiano ha lavorato in tantissimi film, fiction, serie tv, tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Tra i suoi lavori ricordiamo L’ultima volta di Aldo Lado e La terza età di Gian Vittorio Baldi. Ma non solo. Ha collaborato anche a La frontiera di Franco Giraldi, film che ha ottenuto una Grolla d’oro come miglior fotografia. Nel 1989, poi, ha ricevuto la nomination al premio Arriflex per la miniserie inglese Noble House.

Per la Rai (e non solo)ha lavorato in diverse fiction, ecco alcuni dei suoi lavori:

30 righe per un delitto

Bruno aspetta in macchina

Palla di neve

Invisibile

Caino e Cino

Zitto e mosca

Gente per bene

Caldo soffocante

Come è morto e quando

Cristiano Pogany è morto il 18 febbraio del 1999 a soli 51 anni, a Roma, sua città natale. I funerali si sono svolti alla chiesa dell’ospedale San Camillo di Roma. Il direttore della fotografia è stato stroncato da un terribile ma, ma fino alla fine non ha lasciato il suo lavoro e ha dato tutto se stesso per la serie televisiva ‘Lui e lei’. Ha lasciato la compagna Pamela Villoresi, con la quale stava da circa 20 anni, e quattro figli: Manolo, Eva, Tommaso e Isabel, gli ultimi tre avuti proprio con l’attrice.