Paola Caruso, come sta il figlio Michele: che malattia ha

Paola Caruso figlio malattia. La showgirl Paola Caruso ha deciso di rompere il silenzio sulle condizioni del figlio Michele, al fine di silenziare i pettegolezzi, dopo che lei stessa aveva annunciato che il suo bambino era rimasto vittima di una “disgrazia”.

Come sta Michele, il figlio della showgirl Paola Caruso?

Qualcuno, in particolare, l’aveva accusata di aver rilasciato determinate dichiarazioni con l’obiettivo di attirare su di sé i riflettori. Per questo, Paola ha deciso di replicare, spiegando che Michele “ha un grosso problema di salute che esiste tutt’ora. Da mamma cerco di far passare il miglior Natale possibile a mio figlio. Basta cattiverie. Anche a Natale? Vergognatevi”.

Questo il messaggio rivolto agli haters del web, senza entrare nel dettaglio della patologia in questione. Qualcuno ha intuito che si possa trattare di un “problema neurologico“. “Persona intelligente”, ha risposto la showgirl. Michele ha 3 anni, è nato nel 2019, dalla relazione di Paola Caruso con Francesco Caserta, un giovane italiano residente in Svizzera. Durante la gravidanza, la showgirl aveva rilasciato un intervista a Chi, dichiarando che il suo ex compagno, l’aveva sedotta e abbandonata.

L’ex compagno italo-svizzero di Paola e la relazione con il figlio Michele

L’argomento fu molto discusso, soprattutto all’interno dello studio di Pomeriggio 5, finché proprio li, arrivarono le repliche da parte dell’ex compagno. In una lettera, inviata proprio a Barbara D’Urso, Francesco Caserta aveva affermato: “non sono scappato da nessuna responsabilità, ho soltanto posto termine ad una relazione…naufragata a causa di un’incompatibilità caratteriale…” sostenendo in fine di avere anche tentato di “ricomporre” la situazione. Paola ha sempre smentito questa versione. Paola Caruso è nata il 17 Gennaio 1985 a Catanzaro. E’ nota soprattutto per il ruolo di Bonas nella trasmissione Avanti un altro. Ha partecipato a L’Isola dei famosi 11. Ha partecipato al programma La Pupa e il Secchione 2022 condotto da Barbara D’Urso.