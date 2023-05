Paola Caruso, il figlio Michele è stato operato: come sta oggi

Il figlio dell’ex Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso, è stato operato. A renderlo noto lei stessa mediante un post su Instagram. La donna ha infatti condiviso una foto con il piccolo poco dopo l’intervento chirurgico. Il bambino si chiama Michele, ha quattro anni e a seguito di un’iniezione di un farmaco poi rivelatosi tossico, aveva perso l’uso della gamba, rischiando di non poter più camminare. Ora per loro è arrivato il momento della speranza.

Come sta oggi il figlio di Paola Caruso? Il racconto a Verissimo

L’operazione del figlio di Paola Caruso

Il piccolo è stato operato ieri, 17 maggio, all’ospedale Gaslini di Genova. Il bambino, come detto, aveva perso l’uso della gamba a causa dell’iniezione di un farmaco che poi si è rivelato tossico e che gli aveva danneggiato il nervo sciatico. I fatti sono avvenuti mentre si trovava in vacanza con la mamma in Egitto. È stata lei stessa a rendere noto l’accaduto qualche mese fa nello studio di Silvia Toffanin. “Il bambino non sentiva più la gambina, non sentiva più niente. Da bambino sano che fino al pomeriggio aveva corso e giocato, mi sono ritrovata mio figlio paralizzato da una gamba, che non deambulava più”, questo il ricordo della donna nello studio di Canale 5. Poi è iniziata per loro una vera e propria odissea fatta di esami e soggiorni in ospedale. Ora, invece, l’operazione con la quale il piccolo potrebbe tornare a camminare dona loro nuova e preziosa speranza.

Il post su Instagram

Nel post su Instagram la donna si mostra sorridente insieme al piccolo Michele, non perdendo occasione per ringraziare le persone che le sono state vicine in questo delicato momento: “Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. A Silvia per essermi stata accanto in tutto questo percorso …..per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo. Al dottore per avere operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto e un GRAZIE A TUTTO IL GASLINI DI GENOVA

Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia….forza amore mio sei più forte anche di me.”