Paola Iezzi di Paola e Chiara, chi è il marito: età, vita privata, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata del salotto più amato dagli italiani: Verissimo, in compagnia di Silvia Toffanin. Oggi arriveranno in studio anche Paola e Chiara e si racconteranno a cuore aperto: dagli amori alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla vita privata di Paola e del suo adorato fidanzato.

La vita privata di Paola Iezzi

Paola Iezzi, del duo canoro Paola e Chiara, è sempre stata estremamente riservata sulla sua vita privata. Tant’è, che in moltissimi credono che sia single e ancora in cerca dell’anima gemella, invece non è così. Ha conosciuto il suo attuale compagno nel 2007 su un sito internet chiamato My Space. Al tempo stava uscendo da un periodo difficile, lui le aveva scritto e Paola ha deciso di intraprendere la conoscenza. Si sono innamorati e stanno insieme da moltissimi anni. Non hanno figli e non sono sposati, anche se pare che lui abbia fatto la grande proposta nel 2014.

Chi è il marito Paolo Santambrogio: età e carriera

Paolo Santambrogio è uno dei più grandi fotografi in circolazione. Nato il 19 maggio del 1978, oggi ha 44 anni e una grande carriera come fotografo e Videomaker. La sua carriera è iniziata quando era ancora giovanissimo con un video per Vanity Fair. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Ha collaborato con grandi marchi di moda: Gucci, Fendi, Dolce e Gabbana; ma anche con riviste di moda famose in tutto il mondo. Con il tempo si è specializzato in video musicali e collaborato con grandi artisti, tra cui i Maneskin. Non solo, ha elaborato anche servizi fotografici per attori e attrici come Luca Argentero e Miriam Leone. Insomma, una carriera di tutto rispetto.

Foto e Instagram

Paolo Santambrogio e Paola Iezzi sono molto riservati sul loro amore e non amano condividere la loro intimità sui social. Potete seguire il fidanzato della cantante sul suo profilo Instagram dove vanta oltre 11 mila followers e pubblicizza il suo lavoro. Di recente ha creato un collettivo artistico di cui va molto fiero “Monkey Business studio” e ha grandi progetti artistici per il futuro.