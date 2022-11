Paola Minaccioni: chi è, età, carriera, chi è il compagno, film, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto, anche l’attrice Paola Minaccioni, che parlerà della sua carriera e si lascerà andare anche sulla vita privata e intima. Ma cosa sappiamo di lei?

Dagli esordi al debutto di Paola Minaccioni

Paola Minaccioni è nata a Roma il 25 settembre del 1971 ed è una nota attrice, comica e conduttrice. Figlia di Roberto, massaggiatore della Roma, Paola si è subito cimentata nel mondo dello spettacolo, prima però ha seguito una formazione di drammaturgia classica. Per alcuni anni, infatti, ha fatto parte del laboratorio di Serena Dandini e ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia, poi nel 2012 è stata candidata sia al Nastro d’argento che al Ciak d’oro come miglior attrice non protagonista nel film Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek.

I successi e i suoi film

Paola Minaccioni, poi, ha recitato in un altro film di Ozpetek, Allacciate le cinture, grazie al quale ha ottenuto il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista e la nomination al David di Donatello. Tra i film ricordiamo:

Le donne non voglio più

Al cuore si comanda

Cuore sacro

Notte prima degli esami

Cemento armato

Ex

Mine vaganti

Baciato dalla fortuna

Matrimonio a Parigi

Pazze di me

Benedetta follia

Lockdown all’italiana

School of Mafia

Chi è il compagno, vita privata

Della sua vita privata si sa veramente poco. Attualmente sembra essere single, ma in un’intervista rilasciata a Vanity Fair qualche anno fa l’attrice aveva parlato di tradimenti. Pare, infatti, che lei sia stata tradita, ma da chi non si sa. Preferisce concentrarsi sul lavoro e sui social, dove è seguitissima, non fa trapelare nulla della sua sfera sentimentale.

Paola Minaccioni punta tutto su Instagram

Su Instagram è molto seguita. Con il suo account @paola_minaccioni vanta oltre 70 mila followers.