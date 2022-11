Verissimo, anticipazioni 5 e 6 novembre 2022: chi sono gli ospiti di sabato e domenica

Non esiste weekend su Canale 5 senza Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin che tiene compagnia al pubblico il sabato e la domenica. Come sempre, a partire dalle 16.30, saranno tanti gli ospiti che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. E le emozioni sono dietro l’angolo. Ma chi verrà intervistato in questo fine settimana, il primo di novembre?

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a Verissimo

Tra gli ospiti di domenica anche Vanessa Incontrada, che recentemente si è raccontata ai microfoni di Verissimo, e Claudio Bisio. I due saranno insieme nel salotto di Silvia Toffanin per presentare la prossima edizione di Zelig, che prenderà il via il 9 novembre, in prima serata su Canale 5. Con le risate che sono assicurate!

Tutti gli ospiti di sabato

Tra gli ospiti di sabato, direttamente dal set di Beautiful, l’attrice Katherine Kelly Lang, che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera alla sfera sentimentale. E ancora, sarà poi la volta di Federico Lauro, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, che dopo anni ha deciso di percorrere la sua strada da solo e di separarsi dalla compagna Letizia, mamma della sua bambina. A Verissimo, poi, arriverà l’attore Stefano Fresi.

Wanda Nara a Verissimo (e non solo)

Non finisce qui. Tra gli ospiti anche Wanda Nara, che si sta separando dal marito Mauro Icardi. Tra non poche polemiche. Poi, per lo spazio dedicato al GF VIP, da Silvia Toffanin arriverà Amaurys Perez, uno degli ultimi eliminati, ma tornerà in studio anche la mamma di Nada Toffa, Margherita Rebuffoni, che ricorderà l’adorata figlia, la giornalista e inviata de Le Iene scomparsa nel 2019, portata via da un brutto male.