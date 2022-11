Paola Minaccioni è sposata? Cosa sappiamo sul marito, la vita privata

Torna, come ogni sabato che si rispetti, l’appuntamento con Verissimo. E tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin anche l’attrice e comica Paola Minaccioni, che forse per la prima volta si racconterà a cuore aperto. Noi, infatti, la conosciamo come un grande professionista, ma cosa si nasconde dietro il personaggio? E sulla sua vita privata cosa sappiamo?

Cosa sappiamo sulla vita privata di Paola Minaccioni

Paola Minaccioni è una nota attrice, nata a Roma nel 1971. Ha 49 anni ed è figlia di Roberto, massaggiatore attivo nella Capitale. Sappiamo che si è da sempre, fin da piccola, appassionata al mondo dello spettacolo e ha iniziato a lavorare come attrice, poi come conduttrice e speaker radiofonica. Lei, però, è nota soprattutto per i suoi ruoli da comici e sui social è molto riservata: pubblica sì scatti del suo lavoro, ma poco del privato. E la domanda dei fan è una: c’è un fortunato nella sua vita? Il cuore batte per qualcuno?

L’attrice è molto riservata e schifa e non abbiamo certezze sulla sua sfera sentimentale. Non sembrerebbe essere sposata e non ha figli.

La sua idea di amore

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair Paola Minaccioni si è lasciata andare e ha raccontato la sua visione dell’amore: “Non potrei accettare un amore di facciata. Nella mia vita ho amato tutto, sono stata tradita, ho lasciato. La monogamia è difficile, portare avanti per tanto tempo un rapporto, anche sessuale, è faticoso. Il tradimento esiste, è dietro l’angolo. Se un uomo non ti apprezza hai due possibilità: o ti spegni o reagisci e lo pianti. Ho scelto la seconda”. L’attrice, quindi, non ha nascosto di essere stata tradita e di aver amato tanto. Ma di aver anche sofferto. Perché la vita è così: non è sempre ‘colorata’, ma bisogna attraversare la tempesta per rinascere. E vedere il sole splendere in cielo.