Paola Perego, chi sono i figli Giulia e Riccardo Carnevale: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1. La puntata di oggi sarà molto speciale e ricca di ospiti inediti. Tra questi in studio ci sarà anche Paola Perego che si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera e alla famiglia. Parlerà soprattutto dei suoi adorati due figli: Giulia e Riccardo. Siete curiosi e vorreste saoenre di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

Chi sono i figli di Paola Perego

Paola Perego ha alle spalle un matrimonio fallito con Andrea Carnevale, l’ex calciatore del Napoli. Si sono conosciuti e innamorati da giovanissimi, insieme hanno dato alla luce Giulia e Riccardo. Purtroppo, però, poco dopo la nascita del secondo figlio si sono separati. La showgirl ha affrontato un periodo molto difficile, poi ha incontrato Lucio Presta, un agente dello spettacolo, con cui è convolata a nozze nel 2011. Ad oggi vivono insieme, sono molto innamorati e felici, ma ecco cosa sappiamo dei suoi due figli.

Chi è la primogenita Giulia: età, oggi, vita privata

Giulia è nata nel 1992 e ha 32 anni. Nonostante la popolarità della madre, lei ha sempre preferito tenersi ben lontana dalle telecamere e dalle luci dello spettacolo, essendo una persona molto riservata. Sappiamo che si è laureata in Economia, ma non sappiamo quale sia il suo lavoro al momento. Ha incontrato l’amore della sua vita da giovanissima: Filippo Giovannelli, un ragazzo di Milano che lavora come commercialista. Dopo anni d’amore e due figli, sono convolati a nozze l’anno scorso, nella bellissima cornice di Sperlonga. Giulia è diventata mamma per la prima volta a soli 26 anni del piccolo Pietro, nato nel 2018. La seconda figlia, Alice, è nata nel 2022. Sono una famiglia molto unita e felice. Ecco un dolce scatto:

Chi è il secondogenito Riccardo: età, oggi, vita privata

Riccardo è il secondo figlio di Paola Perego, nato poco prima del divorzio dei suoi genitori. Infatti, ha avuto un’infanzia un po’ turbolenta. Nato nel 1996, ha 27 anni e di lui non si hanno molte informazioni. Sappiamo che la sua più grande passione è la musica: infatti al momento lavora come dj per molte serate in discoteca. Non solo, lavora anche in radio per “Radio Raibano”. Ama viaggiare il compagnia della fidanzata Ludovica, con cui sta insieme da qualche anno. Ecco uno scatto del giovane in partenza per Ibiza: