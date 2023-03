Paola Quattrini, chi è la figlia Selvaggia: età, padre, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attrice Eleonora Brown che, appena undicenne, venne scelta da Vittorio De Sica per interpretare la parte di Rosetta, figlia di Cesira/Sophia Loren nel film premio Oscar “La Ciociara”, anche Paola Quattrini e sua figlia Selvaggia. Per un racconto familiare a cavallo di due generazioni. Loro, infatti, attrici e doppiatrici di successo, si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Cosa sappiamo su Selvaggia, la figlia di Paola Quattrini

Selvaggia Quattrini, all’anagrafe Selvaggia Appignani, è la figlia di Paola e Luciano, noto produttore cinematografico. Lei è nata a Roma il 25 giugno del 1972 e ha seguito le orme dei genitori: oggi è una nota attrice e doppiatrice. Sappiamo che ha debuttato nel 1983 in teatro, poi ha ottenuto i suoi primi ruoli nel cinema e in tv nei film del 1997 Marianna Ucria e Cuori Perduti, ma l’abbiamo vista anche nella miniserie La dottoressa Giò. In seguito, ha preso parte ad altri lavori sul piccolo schermo e ha recitato nel film Oscar per due, ma anche nelle miniserie Avvocati, Incantesimo, Pompei e nel 2013 è entrata come nuovo personaggio a CentoVetrine nel ruolo di Oriana, direttrice di un carcere.

Il lavoro come doppiatrice

Non solo teatro, cinema e piccolo schermo, Selvaggia è anche una nota e apprezzata doppiatrice. Lei ha dato la sua voce ad attrici come Halle Berry, Paz Vega, Jennifer Love Hewitt e ha doppiato Kristin Kreuk in Samllville e in Beauty and the Beast e Rebecca Mader in Lost. Ha anche doppiato la principessa Fiona nella saga di Shrek e nel 2008 ha vinto il premio Leggio d’oro voce cartoon.

E oggi, insieme alla mamma Paola, si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Rai 1 in una lunga e intensa intervista.