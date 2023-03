Paola Quattrini, chi è l’ex marito Luciano Appignani: età, lavoro, la figlia Selvaggia

Come ogni giorno Serena Bortone è pronta ad accogliere in studio i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Proprio come farà nel salotto di Oggi è un altro giorno, trasmissione di Rai 1 che prende il via alle 14, l’attrice e doppiatrice Paola Quattrini. Lei sarà lì con la figlia Selvaggia, nata dall’amore con l’ex marito Luciano Appignani.

La storia d’amore tra Paola Quattrini e Luciano Appignani

Si chiama Luciano Appignani l’ex marito dell’attrice e doppiatrice Paola Quattrini. I due sono convolati a nozze, poi hanno divorziato, ma prima sono diventati genitori di Selvaggia, oggi giovane donna, anche lei attrice e doppiatrice. Di Luciano non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che è un produttore cinematografico, che ha lavorato molto negli anni ’70: lui, infatti, è stato il produttore esecutivo di Amore amaro e la mala ordina.

Cosa sappiamo su Selvaggia Quattrini

Selvaggia Quattrini è nata a Roma nel 1975, il 25 giugno, dall’amore tra Paola e Luciano. Lei oggi è una nota attrice e doppiatrice. Sappiamo che ha debuttato in teatro nel 1983, poi ha ottenuto i suoi primi ruoli nel cinema e nella televisione nel 1997 con Marianna Ucria e Cuori perduti, ma l’abbiamo vista anche nella miniserie La dottoressa Giò. Lei ha preso parte a diversi lavori sul piccolo schermo: da Avvocati a Incantesimo. Ma non solo. Molto intensa è la sua attività di doppiatrice: ha dato voce ad attrici come Halle Berry, Pax Vega, Jennifer Love Hewitt e ha doppiato anche Kristin Kreuk in Smalville e Rebecca Mader in Lost. Nel 2008, invece, ha vinto il Premio Leggio d’oro voce cartoon.

Oggi, martedì 7 marzo, lei e la mamma Paola saranno ospiti di Serena Bortone e si racconteranno a cuore aperto, senza tralasciare nessun aspetto: dalla carriera ai successi fino alla vita privata. Loro che sono unite da un grande amore e da una grande complicità.