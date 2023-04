Paolo Brosio, chi è la nuova fidanzata? Età e vita privata

È tutto pronto per una nuova puntata del talk show più amato dagli italiani: “Oggi è un altro giorno” con la conduzione dell’adorata presentatrice Serena Bortone. Tra gli ospiti speciali di oggi, arriverà in studio anche il celebre Paolo Brosio. Rilascerà un’intervista inedita in cui racconterà tutti i segreti della sua vita privata, siete curiosi? Sembra ci sia una nuova fiamma nella sua vita: ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lei!

La vita privata di Paolo Brosio

Paolo Brosio ha avuto una vita privata molto difficile, piena di delusioni e ricca di fallimenti. Infatti, si è gettato nell’alcool e nella droga per un lungo periodo, prima di trovare la fede in Dio. Alle spalle ha due matrimoni falliti che lo hanno fatto soffrire tanto, come ha dichiarato spesso. La prima volta si è sposato nel 1989 con Serenella Corigliano, ma il matrimonio dura pochissimo e lei chiede l’annullamento alla Sacra Rota. Dopo tanti anni di solitudine incontra la modella cubana Gretel Coello, i due si innamorano e convolano a nozze nel 2004, ma divorziano nel 2008. L’ultima storia risale al 2020 ed è durata poco più di anno con la modella Maria Laura De Vitis. La storia ha fatto molto scalpore perché lei è più giovane di lui di ben 42 anni. Tuttavia, anche tra loro l’amore è finito presto.

La rottura con l’ex fidanzata Maria Laura De Vitis

L’ultima storia importante di Brosio è stata con la modella Maria Laura De Vitis. Tra i due l’amore sembrava superare ogni ostacolo, anche quello della grande differenza d’età. Lei ha dichiarato “All’inizio sono stata criticata moltissimo. Molti mi dicevano di stare con Paolo per puro arrivismo, ma io ho sempre risposto che non avevo bisogno di stare con lui per andare in televisione”. Continua dicendo: “Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto”. Eppure, tra i due qualcosa non ha funzionato e ben presto hanno preso strade diverse. Non hanno mai voluto spiegare i motivi precisi della loro rottura, secondo alcuni è stata soltanto mancanza di sentimento, mentre altre fonti sostengono che lei si sia allontanata. La causa? L’eccessiva gelosia. Forse oggi Brosio racconterà la verità a Serena Bortone?

Chi è la nuova fidanzata di Brosio?

La curiosità sulla vita privata di Brosio è tanta e moltissime persone si chiedono se abbia trovato di nuovo l’amore, oppure no. Non si hanno notizie certe in merito, ma sul suo profilo Instagram non ci sono indizi di un nuovo amore. Tuttavia, alcuni gossip sostengono che si stia frequentando con un’altra giovane modella. Rimaniamo in attesa di una conferma o smentita da parte del giornalista. Di recente ha dichiarato di sentirsi pieno e completo grazie all’amore in Dio.