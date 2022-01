Paolo Ciavarro: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, i genitori, fidanzata, Clizia Incorvaia, figlio e laurea

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che presto diventeranno genitori.

Paolo Ciavarro è nato a Roma il 22 ottobre del 1991 ed è il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, due attori molto famosi.

Paolo si è laureato in Economia e Business all’Università LUISS di Roma e per molti anni ha giocato nella squadra giovanile della Roma, coltivando anche la sua passione per il calcio. Il suo esordio in televisione è avvenuto nel 2013 quando ha partecipato al programma Pechino Express in coppia con il padre. Dopo questa esperienza, Paolo è stato scelto da Barbara Palombelli per entrare nel cast di Forum, e poi da Maria De Filippi che l’ha scelto come conduttore del day time di Amici, insieme a Stefano De Martino e Marcello Sacchetta.