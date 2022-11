Paolo Costella, chi è il regista del film Vicini di casa: età, carriera, film, moglie e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Paolo Costella, noto regista che presto sarà di nuovo al cinema con il suo ultimo lavoro dal titolo ‘Vicini di casa’. E che vede tra i protagonisti anche l’attrice Valentina Lodovini. Il regista sarà in studio e si racconterà a cuore aperto, oltre a presentare il suo ultimo film. Che si preannuncia essere un successo.

Dagli esordi al debutto come regista di Paolo Costella

Paolo Costella è nato a Genova il 19 febbraio del 1964 ed è un noto sceneggiatore e regista. Dal 1982 collabora per diverse testate nazionali, scrive articoli su televisione, cinema e costume. E dal 1984 lavora come sceneggiatore, casting director o aiuto regista per Carlo Verdone, Enrico Oldoini, Christian De Sica e Marco Ferreri. Tra le sue sceneggiature, quelle scritte da lui, ricordiamo: Bellifreschi, Bye bye baby, La carne, Ricky & Barabba. Per la televisione, invece, ha scritto e diretto la serie Dio vede e provvede, a cui è seguita la miniserie del 1998, Il commissario Raimondi.

I suoi lavori di successo

Al 1999, invece, risale la prima regia per il cinema con il film Tutti gli uomini del deficiente. E nel 2001 ha collaborato con Laura Betti alla regia di Pier Paolo Pasolini e la ragione di un sogno, che è stato presentato alla 58° mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ha curato, tra l’altro, la regia di Amore con la S Maiuscola, A Natale mi sposo, Baciato dalla fortuna, Matrimonio al sud. E per la tv ha scritto e diretto la serie Fratelli Benvenuti e Natale a 4 zampe. Nel 2016, invece, ha scritto insieme ad altri, come Paolo Genovese, la sceneggiatura di Perfetti sconosciuti. E con Muccino ha scritto A casa tutti bene e Gli anni più belli. Nel 2021 ha diretto e scritto Per tutta la vita, mentre con Paolo Genovese ha scritto Il primo giorno della mia vita, che uscirà nel 2023.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Non sappiamo, in realtà, se il regista sia sposato o meno: la sua vita privata è ben lontana dal gossip, dai pettegolezzi e dai riflettori del mondo dello spettacolo. Non ha neppure un profilo Instagram, a dimostrazione che è tutto concentrato sul lavoro.