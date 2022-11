Valentina Lodovini: chi è, età, carriera, film, chi è il fidanzato, vita privata, figli, foto, Instagram, Vicini di casa

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Valentina Lodovini, che da domani sarà al cinema con il film ‘Vicini di casa’. E che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Nel film oltre a lei anche Claudio Bisio, Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni.

Dagli esordi al successo di Valentina Lodovini

Valentina Lodovini è nata a Umbertide il 14 maggio del 1978 ed è una nota attrice. Lei è nata in Umbria, ma in realtà è toscana, di Sansepolcro. Dopo il diploma di maturità scientifica nel 1997, nel 2000 si è diplomata presso il Laboratorio Teatrale Permanente dell’Associazione Culturale Ottobre a Perugia, poi nel 2004 è sbarcata a Roma, dove ha ottenuto il diploma al centro sperimentale di cinematografia. Nel periodo 1999-2000 ha lavorato molto a teatro: ha partecipato a diversi spettacoli, mentre nel 2002 l’abbiamo vista nel videoclip del brano I giorni migliori dei Tiromancino.

I successi in tv e al cinema

Valentina in televisione ha recitato nella fiction Io e mamma, Incantesimo, Distretto di Polizia. Ma è nel 2004 che ha esordito al cinema nel film Ovunque sei di Michele Placido, che è stato poi presentato al Festival di Venezia. Nel 2005 è stata scelta da Paolo Sorrentino per L’Amico di famiglia, nel 2007 ha recitato nel film tedesco Pornorama e ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista ne La giusta distanza. Per il ruolo di Maria qui ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello come miglior attrice. Al cinema, tra l’altro, l’abbiamo vista anche in Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Ma che bella Sorpresa. E in altre commedie. Ma lei non ha mai lasciato ruoli drammatici come ne La verità sta in cielo di Roberto Faenza.

I film più famosi

Tra i suoi film più famosi al cinema ricordiamo:

Ovunque sei

Il mistero di Lovecraft Road to L.

A casa nostra

La giusta distanza

Riprendimi

Generazione 1000 euro

Passione sinistra

Una donna per amica

Cosa fai a capodanno?

10 giorni senza mamma

Cambio tutto!

E ora la rivedremo in Vicini di casa, un film italiano del 2022 diretto da Paolo Costella. Al centro della storia Giulio e Federica, una coppia sposata che da tempo ha perso la passione. Ma le cose cambiano quando conoscono Laura e Salvatore, i loro vicini di casa.

Chi è il fidanzato, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Valentina Lodovini, che preferisce tenere la sua vita lontano dal gossip, pare abbia avuto una storia d’amore con il regista Marco Risi. Ora, invece, sembrerebbe essere single. E non ha figli.

Instagram di Valentina Lodovini

L’attrice ha un profilo Instagram e con l’account @lodovalentina vanta oltre 330 mila followers.