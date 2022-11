Valentina Lodovini, chi è il fidanzato: tutto sulla vita privata dell’attrice

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attrice Valentina Lodovini, che presto rivedremo al cinema, a partire da domani, con il film Vicini di Casa. E che oggi su Rai 1, nel salotto più amato e seguito di sempre, parlerà della sua carriera. E della sua vita privata.

Valentina Lodovini è single o fidanzata?

Della carriera di Valentina Lodovini, nata in Umbria, conosciamo molto: sappiamo dei suoi successi, dei suoi film, dell’amore che prove per il grande schermo e per il teatro. Un po’ meno, invece, conosciamo sulla sua vita privata: sempre schiva e riservata, l’attrice preferisce tenersi lontana dal gossip e dai pettegolezzi. Sono davvero rare, infatti, le volte in cui finisce sui giornali o paparazzata al fianco di uomini misteriosi, ma pare che in passato abbia avuto una storia d’amore con Marco Risi, regista.

La storia d’amore lunga 6 anni

In un’intervista a Vanity Fair Valentina Lodovini ha raccontato di aver avuto un grande amore. E di aver vissuto una storia lunga 6 anni, dal 2010 al 2016. “Era amore incondizionato, ma ora sono consapevole che mai e per sempre andrebbero eliminati dal vocabolario” – ha detto l’attrice. Lei ha spiegato di trascinare spesso i rapporti, di non riuscire a lasciare andare. E ha detto che forse, a volte, ha sprecato tempo. Che poteva essere prezioso. Valentina Lodovini attualmente sembrerebbe essere single: sui social, dove è seguitissima, non fa trapelare nulla: ama la solitudine, viaggiare, ma vorrebbe comunque lasciarsi andare a belle emozioni. Quanto ai figli, invece, ha confessato di non aver mai sentito quell’istinto, quella necessità.

Oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone e probabilmente parlerà, forse per la prima volta, anche della sua sfera sentimentale, quella intima e privata.