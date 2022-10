Paolo Del Debbio: chi è, età, carriera, attività politica, moglie, Instagram

Un curriculum lunghissimo, e una preparazione culturale invidiabile: saggista, giornalista, autore televisivo, conduttore televisivo professore a contratto ed anche ex politico italiano. Stiamo parlando di Paolo Del Debbio, uno dei volti più noti e apprezzati del giornalismo, dell’informazione e della televisione italiana. Un passato forte, poiché figlio di un deportato nel campo di prigionia nazista di Buchenwald, il giornalista è riuscito ad ottenere il successo con tanti programmi che hanno avuto la sua imprescindibile figura come riferimento per molti spettatori. Scopriamo meglio chi è.

Chi è, età, carriera

Paolo Del Debbio è nato a Lucca il 2 febbraio del 1958 ed è un noto saggista, giornalista, conduttore televisivo, autore, professore a contratto ed ex politico. Dal 1988 al 1993 ha lavorato presso Fininvest Comunicazioni e ora è un volto noto di Rete 4 grazie al suo programma ‘Dritto e Rovescio’. Non è certo l’unica trasmissione che ha condotto, tutti approfondimenti di attualità di successo. Dal 2001, tra l’altro, è giornalista pubblicista.

Attività politica

Paolo Del Debbio, come anticipato, è stato anche molto attività dal punto di vista politico, partecipando sin da subito alla Fondazione del partito di Forza Italia, nell’ormai lontano 1944, di cui è stato anche direttore dell’Ufficio Studi nazionale. Un anno dopo, poi, in occasione delle elezioni regionali che si tennero in Toscana nel 1995, fu candidato dalla coalizione del Polo per le Libertà alla presidenza della regione, tuttavia senza uscirne vincitore. Successivamente, è stato anche assessore per le periferie e la sicurezza nella giunta comunale di Milano, al tempo guidata da Gabriele Albertini (1998-2001).

Attività giornalistica: la carta stampata

Diventa giornalista pubblicista nel 2011 e si iscrive all’Ordine dei Giornalisti della regione Lombardia. Nei primi anni del nuovo secolo, ha scritto per Il Giornale, firmando spesso editoriali incentrati sulla politica interna. Il ritorno sulla carta stampata, dopo le esperienze televisive, avviene nel 2020, quando collabora come editorialista per La Verità. Dal 2021, invece, scrive anche per il settimanale Panorama.

La moglie, vita privata

Paolo Del Debbio è stato a lungo sposato con Gina Nieri, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo Mediaset. Dal loro amore sono nate Maddalena, nel 1989, e Sara, nel 1992.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @dicedeldebbio vanta oltre 89 mila followers.