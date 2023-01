Paolo Genovese, chi è il regista: età, carriera, film, moglie, figli, ultimo film e Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il salotto televisivo condotto da Serena Bortone su Rai 1 in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00. Tra i tanti ospiti della puntata ci sarà anche Paolo Genovese che si racconterà a 360° e parlerà anche del suo ultimo film Il primo giorno della mia vita. Ma cosa sappiamo sulla carriera e sulla vita privata del famoso regista? Scopriamolo con questo articolo a lui dedicato.

Dagli esordi al successo, la biografia di Paolo Genovese

I suoi primi lavori nel mondo dello spettacolo sono come autore e regista di spot pubblicitari. Nato a Roma nel 1966, precisamente il 20 agosto (nel 2023 compirà pertanto 57 anni), si diploma al Classico Giulio Cesare per poi intraprendere degli studi economici all’Università La Sapienza dove si laurea in Economia e Commercio. Ma il suo mondo è altrove. Nel ’98 gira il cortometraggio Incantesimo napoletano che poi nel 2022 diventerà un film. In carriera lo troviamo da lì in avanti con film di successo, spot televisivi e serie tv.

Film famosi di Paolo Genovese

Tra i titoli maggiormente apprezzati al botteghino troviamo La Banda dei Babbi Natale, Immaturi, Tutta colpa di Freud, Una famiglia perfetta, e soprattutto Perfetti Sconosciuti, film che peraltro detiene il maggior numero di trasposizioni e adattamenti in altre lingue e paesi, ben 25. La pellicola vince il David di Donatello come miglior film e come miglior sceneggiatura.

Ultimo film Il primo giorno della mia vita

Nel 2023 troviamo il regista al cinema (da gennaio) con il nuovo film intitolato Il primo giorno della mia vita con Toni Servillo, Valerio Mastrandrea, Margherita Buy e Sara Serraiocco. Si tratta di una pellicola che racconta l’importanza di trovare la forza di ricominciare anche quando tutto sembra crollare. Il film ha incassato circa 50mila euro nel primo giorno di proiezione (26 gennaio 2023).

La vita privata di Paolo Genovese

Il regista è sposato e ha tre figli, Pietro, Emma e Matteo. La moglie invece si chiama Federica Rizzo. Suo figlio Pietro è rimasto coinvolto nella vicenda che ha portato alla morte di Gaia e Camilla investita lungo Corso Francia a Roma. Il figlio di Paolo Genovese era infatti alla guida dell’auto che ha investito le due ragazze e per questo è finito sotto processo.

Instagram del regista

Lo sceneggiatore e scrittore è presente su Instagram dove è molto seguito. I suoi followers superano i 50.000 utenti: lo potete trovare qui.

