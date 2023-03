Paolo Hendel: chi è, età, carriera, oggi, moglie, figli, vita privata, foto e Instagram

Una nuova settimana ha preso il via, ma nulla cambia per i telespettatori di Rai 1 e gli affezionati della trasmissione Oggi è un altro giorno, in onda a partire dalle 14. E condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi oltre a Flora Canto e alla vincitrice The Voice Senior Maria Teresa Reale del team di Clementino, anche il cabarettista, attore e commediografo Paolo Hendel che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto come cabarettista di Paolo Hendel

Paolo Hendel è nato a Firenze il 2 gennaio del 1952 e ha iniziato la sua carriera da cabarettista all’età di 30 anni, prima della laurea in Lettere che ha conseguito a 44 anni. Dalla metà degli anni ’70 lui è conosciuto per aver realizzato diversi spettacoli teatrali, ma i primi passi nel mondo del cinema risalgono agli anni ’80. Durante quel periodo ha collaborato con il cantante e attore David Riondino, che ha poi avuto successo grazie al Maurizio Costanzo Show. Hendel, tra l’altro, ha prestato il suo volto per gli spot pubblicitari delle pastiglie della Valda e nel 1987 è stato ingaggiato dalla Rai per condurre una trasmissione su Rai 3. In breve tempo è diventato famoso per i suoi discorsi, dalla politica al sesso, dai fumetti allo sport.

La partecipazione al programma della Gialappa’s Band Mai dire gol

Dopo alcuni anni di pausa, nel 1996 è arrivato l’accordo con Mediaset e ha partecipato al programma della Gialappa’s Band Mai dire gol, dove ha interpretato il personaggio di Carcarlo Pravettoni, un cinico e spietato uomo d’affari. Dopo anni di collaborazione con la storia band, Hendel è tornato su Rai 1, senza mai lasciare il teatro. E nel 2017 ha visitato anche il carcere di Sollicciano di Firenze per denunciarne le condizioni di sovraffollamento. Quindi teatro, cinema, televisione, ma anche impegno sociale nella sua vita.

Il personaggio di fantasia CarCarlo Pravettoni e il libro La giovinezza è sopravvalutata. Il manifesto per una vecchiaia felice

Paolo Hendel è conosciuto soprattutto per il personaggio CarCarlo Pravettoni, parodia di un uomo cinico e spietato, amministratore delegato della fantomatica ditta Carter&Carter, leader nel settore. Nel 2018, invece, ha pubblicato per Rizzoli La giovinezza è sopravvalutata. Il manifesto per una vecchiaia felice, scritto con Marco Vicari e con il contributo scientifico della geriatra Maria Chiara Cavallini.

Chi è la moglie, figlia

Ma veniamo alla vita privata. Il cabarettista Paolo Hendel è sposato con una donna, di cui non conosciamo molto e che, forse, è lontana dai riflettori e dal gossip. Quello che è certo, però, è che lui è diventato papà a 54 anni.