Paramount+ arriva in Italia: che cos’è e come funziona il nuovo servizio streaming

Buone notizie per tutti i telespettatori perché Paramount+, il servizio streaming premium di Paramount Global presto arriverà in Italia, con un catalogo ricchissimo. Quando? A settembre, ma il servizio a dicembre coinvolgerà anche altri Paesi, come Francia, Germania, Svizzera e Austria.

Il nuovo catalogo di Paramount+ in Italia

Saranno tantissimi i titoli del nuovo catalogo di Paramount+, che presto arriverà anche in Italia. Tra contenuti globali, come Scream e il franchise Star Trek, fino a quelli locali come Circeo, 14 giorni, Corpo Libero, Miss Fallaci.

Circeo sulla nuova piattaforma da settembre (e non solo)

In arrivo, infatti, Circeo, la serie che ripercorre tutte le fasi del processo dopo il terribile episodio di cronaca del 1975. Ma non solo. Il catalogo includerà anche:

14 giorni , la commedia romantica scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che racconta la storia di una coppia Marta e Lorenzo;

, la commedia romantica scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che racconta la storia di una coppia Marta e Lorenzo; Corpo Libero, una serie thriller tratta dall’omonimo libro di Ilaria Bernardini e ambientata nel mondo della ginnastica artistica

una serie thriller tratta dall’omonimo libro di Ilaria Bernardini e ambientata nel mondo della ginnastica artistica Miss Fallaci , la serie che arriverà nel 2023 e racconterà con ironia le esperienze della giornalista Oriana Fallaci e New York e a Hollywood alla fine degli anni ’50.

, la serie che arriverà nel 2023 e racconterà con ironia le esperienze della giornalista Oriana Fallaci e New York e a Hollywood alla fine degli anni ’50. Bosé, la serie biopic in sei puntate sulla vita dell’attore e cantante spagnolo.

Cosa si potrà vedere

Ma non finisce certo qua. I contenuti disponibili comprenderanno anche tante produzioni Paramount+ Originali, come:

The Offer, una miniserie che porterà dietro le quinte de Il padrino

Jerry & Marge Go Large, una commedia

1883, serie western

Grease: Rise of the Pink Ladies, il prequel dei celebri film

Star Trek Strange New Worlds e Star Trek Prodigy

Rabbit Hol, serie spy drama in 8 episodi

Tulsa King, un crime drama

1932, serie incentrata sulla famiglia Dutton.

Come fare per avere Paramount+ da settembre

Paramount+ sarà disponibile online sul sito ufficiale, ma anche su smartphone, tablet, smart tv. Ricordiamo che l’azienda ha stretto un accordo con Sky, che quindi abiliterà l’accesso senza costi aggiuntivi agli abbonati Sky Cinema.