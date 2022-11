Passaporto per la libertà, anticipazioni seconda puntata: trama episodi di giovedì 1 dicembre 2022

Era attesa da tempo e sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori la miniserie di Canale 5, Passaporto per la libertà. Una serie tratta da una storia vera, che racconta la storia di Aracy de Carvalho: impiegata nel consolato brasiliano nella città tedesca di Amburgo, la donna è riuscita a salvare centinaia di ebrei dall’Olocausto. E ha trovato l’amore della sua vita: Joao Guimaraes Rosa, allora viceconsole e poi grande scrittore brasiliano. Ma cosa succederà nella prossima puntata, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda giovedì 1 dicembre, sempre subito dopo Striscia la Notizia?

Cosa succederà nella seconda puntata di Un passaporto per la libertà

Ma ecco cosa vedremo nella seconda puntata. Nella prigione di Sachsenhausen le guardie picchiano e umiliano gli ebrei. Intanto, Zumkle promette a Vivi che farà liberare suo padre, ma l’uomo viene ucciso. Joao e Aracy, invece, saranno sempre più vicini: faranno l’amore per la prima volta e Zumkle li vedrà dalla porta.

Dove vedere le repliche

La miniserie terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per quattro serate: gli episodi sono 8, tutti dalla durata di circa 40-45 minuti. La puntata finale andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, il 15 dicembre. E tutte le repliche, lo ricordiamo, saranno disponibili in streaming sul portale Mediaset Play.