Patrizia Pellegrino: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, figli, GF VIP, Instagram, tumore, foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto, anche la showgirl Patrizia Pellegrino.

Chi è Patrizia Pellegrino, biografia

Patrizia Pellegrino è nata a Torre Annunziata il 28 luglio del 1962 ed è una nota attrice, conduttrice e showgirl. Patrizia ha debuttato al cinema nel 1981 in Onore e guapparia di Tiziano Longo, poi su TRM come valletta in una trasmissione condotta dal dj Gigi Marziali. Successivamente è tornata in tv con Peppino Di Capri ed è stata scelta da Luca De Filippi come la protagonista della fiction Petrosinella. Attrice, conduttrice, ma anche cantante: Patrizia è stata lanciata da Corrado con la sigla Beng.

La carriera

Patrizia Pellegrino come conduttrice ha presentato Chewing gum show insieme a Maurizio Micheli, poi dalla fine degli anni ’80 ha deciso di dedicarsi al teatro, dove ha avuto modo di recitare in ruolo più impegnati. Dopo aver incassato un buon successo con la pièce di Sandro Mayer, Bivio d’amore, nel 2004 ha partecipato alla seconda edizione dell’Isola dei Famosi. Attualmente lavora come attrice teatrale e produttrice cinematografica, ma dal 2010 è anche alla conduzione di Botteghe e misteri sul canale satellitare Leonardo. Ha posato nuda per diverse riviste, come Playboy e Playmen. Recentemente, seppur per un breve periodo, ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Chi è il marito, figli e vita privata

Ma veniamo ora alla vita privata. Patrizia Pellegrino ha avuto 4 figli dall’ex marito Pietro Antisari Vittori: Tommaso e Arianna, Riccardo (deceduto a 10 giorni di vita) e Gregory, adottato in Russia, la cui storia è documentata nel libro autobiografico ‘Per avere Gregory’.

Il 28 maggio del 2005 la showgirl si è sposata una seconda volta con l‘imprenditore Stefano Todini, ma la coppia si è separata nel 2013. Nel 2016 ha poi conosciuto e si è innamorata di Giampaolo Embrione, suo attuale fidanzato e manager. La figlia Arianna, dalla nascita, è affetta da una malattia che non le permette di usare la parte sinistra del corpo.

Il tumore, la malattia

Patrizia Pellegrino a febbraio ha scoperto di avere un tumore al rene, ora è guarita ma sicuramente quella è stata una delle pagine più brutte della sua vita.

Instagram

Patrizia Pellegrino ha un profilo Instagram. Con il suo account @patpellegrino vanta oltre 130 mila followers.