Patrizia Pellegrino, chi è il fidanzato Giampaolo Embrione: età, lavoro, vita privata, figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto, anche la showgirl Patrizia Pellegrino. Conosciamo meglio l’attuale compagno, Giampaolo Embrione.

Chi è Giampaolo Embrione, il compagno di Patrizia Pellegrino

Giampaolo Embrione è originario di Castellamare di Stabia e nella vita è un famoso manager nel settore assicurativo, è un perito. E’ lui l’uomo che ha stregato e conquistato il cuore di Patrizia Pellegrino, che dopo la storia d’amore con Stefano Todini ha ritrovato finalmente la serenità e la spensieratezza che merita. Sappiamo che Giampaolo è padre e ha due figli avuti da una precedente relazione: ha 53 anni, classe 1968 ed è più giovane della showgirl di 6 anni.

Come si sono conosciuti

La coppia convive a Roma, nella zona di Ponte Milvio. E pare si siano conosciuti quando erano molto piccoli, erano addirittura amici d’infanzia. Poi si sono incontrati dopo tanto tempo e dall’amicizia è nato l’amore, che dura ancora ora. In un’intervista rilasciata alle pagine di Vero la showgirl aveva raccontato: “Il mio compagno è Giampaolo, è dolcissimo, gli voglio molto bene. Lui è un bravissimo papà, è spesso a Sorrento dai suoi figli. Sono felice, vivo giorno per giorno, nei miei due precedenti matrimoni ho detto il famoso per sempre ed è finita. Oggi non faccio progetti”. Patrizia ha raccontato di aver rincontrato l’attuale compagno dopo un periodo buio della sua vita: si era da poco separata dal secondo marito, Stefano Todini, era caduta in depressione, ma quando ha visto Giampaolo è stato subito colpo di fulmine.

Chi è Patrizia Pellegrino?

Patrizia Pellegrino è nata a Torre Annunziata il 28 luglio del 1962 ed è una nota attrice, conduttrice e showgirl. Patrizia ha debuttato al cinema nel 1981 in Onore e guapparia di Tiziano Longo, poi su TRM come valletta in una trasmissione condotta dal dj Gigi Marziali. Successivamente è tornata in tv con Peppino Di Capri ed è stata scelta da Luca De Filippi come la protagonista della fiction Petrosinella. Attrice, conduttrice, ma anche cantante: Patrizia è stata lanciata da Corrado con la sigla Beng. Attualmente lavora molto in teatro ed è una famosa produttrice.