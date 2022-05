Patty Pravo: chi è, età, carriera, canzoni, Sanremo, fratelli, altezza, oggi, figli, ex marito, amori e Instagram

Tutto pronto per Verissimo, il salotto televisivo più amato dal pubblico che ci tiene compagnia tutte le domeniche pomeriggio con interviste mozzafiato. Con la solita eleganza e bravura, Silvia Toffanin è pronta a intervistare tutti i nostri idoli. Oggi tantissimi ospiti tra cui la fantastica Patty Pravo!

Patty Pravo: biografia

Patty Pravo, nome d’arte di Nicoletta Strambelli, è nata il 9 aprile 1948 sotto il segno dell’Ariete a Venezia, in una famiglia di umili origini. Il padre Aldo Strambelli era un moto scafista, mentre la madre Bruna Caporin una casalinga. Trascorre i primi anni dell’adolescenza a Venezia, a Santa Marta, nella casa di Calle dei Secchi della nonna Maria a cui i genitori, che abitano coi due figli minori a Mestre, la affidano. Fin da piccolissima studia danza e pianoforte presso il Conservatorio Benedetto Marcello, seguendo a quattro anni anche un corso di direzione d’orchestra. Dopo la morte del nonno Domenico fugge a Londra, per poi far presto ritorno e trasferirsi a Roma: qui comincia a farsi notare col nome di Guy Magenta. L’avvocato e agente Alberigo Crocetta la scopre durante una serata al Piper Club, celebre locale notturno della capitale.

Gli inizi della sua carriera

Nel 1966 irrompe sulla scena musicale incidendo per l’etichetta ARC il suo primo singolo, Ragazzo triste: è la prima canzone pop ad essere trasmessa da Radio Vaticana. La sua voce apre una vera nuova strada al rinnovamento della canzone italiana. La fama planetaria arriva nel 1968 con La Bambola. Il nuovo 45 giri “Sto con te” e “Qui e là” vanno a ruba, così come qualche anno dopo “Tu mi fai girar” o “Pazza Idea”. Patty Pravo ha partecipato a numerose serate in tutte le città italiane, a vari spettacoli televisivi e all’immancabile Cantagiro. Non le sono mancate nel corso della sua carriera le proposte cinematografiche, fra cui è da segnalare una pellicola ispirata alla sua storia.

Tutti i suoi lavori

È sempre stata una donna libera e ribelle che non ha mai voluto (e forse saputo) restare legata ad una sola casa discografica. Nel 1990 ha vinto la manifestazione canora “Una rotonda sul mare” e ha inciso un nuovo disco con i suoi successi reinterpretati in chiave moderna. Nel 1994 ha inciso a Pechino un nuovo lavoro: Ideogrammi, cantato in italiano, cinese, francese e con l’utilizzo di slang inventati. Nel 1997 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Dimmi che non vuoi morire, firmata da Vasco Rossi. Nel 2002 è tornata a Sanremo con l’Immenso. Ha anche scritto una sua autobiografia uscita nel 2007, Bla, Bla, Bla. Sempre nel 2007 ha pubblicato un album in omaggio alla cantante italo-francese Dalida per i vent’anni dalla sua morte. Nel 2008 è uscito il singolo “La bambola” per celebrare i quarant’anni dalla sua uscita. Ha partecipato a Sanremo nel 2009 con il brano E io un giorno verrò la e poi nel 2011 con il Brano il vento e le rose, e nel 2018 con il brano Cieli immensi. Ha partecipato anche alla 69esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Un po’ come la vita, in coppia con Briga. È una delle artiste che sicuramente ha fatto la storia della musica italiana.

Patty Pravo: chi è l’ex marito, figli, amori

Patty Pravo è salita più volte agli onori delle cronache per la sua vita privata. Innumerevoli i flirt e le relazioni che le sono state attribuite – dall’impresario francese Jaques Marouani fino a Vasco Rossi.

Non ha mai avuto figli, ma si è spostata cinque volte, divorziando poi in tutte le occasioni. Si è sposata col batterista inglese Gordon Faggetter, con l’arredatore romano Franco Baldieri, col chitarrista inglese Paul Jeffery, col musicista americano Paul Martinez e con il chitarrista statunitense John Edward Johnson. Quest’ultimo matrimonio è stato celebrato a San Francisco, ma senza l’annullamento di quello precedente e per questo è incorsa nel reato di bigamia. Inoltre, nel 1974 ha sposato in Scozia l’ex bassista dei Pooh Riccardo Fogli: il matrimonio, celebrato con un rito celtico, non ha valore in Italia.

Patty Pravo: curiosità e Instagram

Si nutre esclusivamente di pesce crudo e verdure.

A Chi ha raccontato di aver trascorso tre giorni in carcere a Rebibbia.

A Che tempo che fa ha rivelato di aver fumato marijuana in macchina con Jimi Hendrix .

. Una volta, ospite a Telegatti, ha avuto una discussione con Beppe Grillo e, stando a quanto rivelato dalla cantante, lo avrebbe picchiato.

e, stando a quanto rivelato dalla cantante, lo avrebbe picchiato. È fuggita in America dopo che ad un suo concerto, a Lucca, una donna le tirò un posacenere di cristallo rompendole i denti.

Ha confessato di essere stata trigama.

Instagram

Il suo profilo ufficiale è patty_pravo_official e conta più di 80mila follower.

