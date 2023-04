Patty Pravo, chi sono i mariti: età, lavoro, figli, vita privata

Oggi pomeriggio ci saranno tantissimi ospiti nel consueto appuntamento con Silvia Toffanin negli studi di “Verissimo”. Tra questi, anche la mitica e intramontabile Patty Pravo! Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto sulla sua vita, la sua carriera e i suoi amori. Siete davvero sicuri di conoscerla bene? Sapete che ha avuto cinque mariti? Se siete curiosi e vorreste saperne di più, continuate a leggere!

La vita privata di Patty Pravo

La celebre cantante Patty Pravo è salita più volte agli onori delle cronache per gli scandali sulla sua vita privata. Si è sempre mostrata irriverente e sfrontata. Ha dichiarato di aver avuto anche una relazione a tre e di aver avuto tantissime relazioni sessuali nella sua vita. Non mancano neanche innumerevoli i flirt e le relazioni che le sono state attribuite dal gossip: dall’impresario francese Jaques Marouani fino a Vasco Rossi. Non ha mai avuto figli, ma si è spostata cinque volte, divorziando poi in tutte le occasioni.

I cinque mariti della cantante

Ha affrontato numerosi matrimoni, tutti e cinque si sono rivelati un gran fallimento. Il primo marito è stato il batterista inglese Gordon Faggetter. Il secondo con l’arredatore romano Franco Baldieri e il terzo col chitarrista inglese Paul Jeffery. Il quarto marito è stato il musicista americano Paul Martinez. L’ultimo, invece, è stato con il chitarrista statunitense John Edward Johnson. Quest’ultimo matrimonio è stato celebrato a San Francisco, ma senza l’annullamento di quello precedente e per questo è incorsa nel reato di bigamia. Inoltre, nel 1974 ha sposato in Scozia l’ex bassista dei Pooh Riccardo Fogli: il matrimonio, celebrato con un rito celtico, non ha valore in Italia. L’ultima storia è stata anche molto chiacchierata: lui ha abbandonato la moglie Viola Valentina e ha anche lasciato i Pooh per seguirla.

L’attuale fidanzato

Nonostante le disavventure amorose e le grandi delusioni, Patty non si ferma, anzi. All’età di 75 è ancora piena di energia e di amore. Attualmente è fidanzata con il suo assistente personale Simone Folco, più giovane di lei di ben 44 anni. Simone, infatti, ha solo 30 anni. Durante un’intervista al settimanale “Chi” ha dichiarato di avere con lui un legame molto speciale, diverso da tutti gli altri. “Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa” ha ammesso la celebre cantante. Ecco uno scatto della coppia: