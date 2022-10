Paul Newman: chi è, età, carriera, film, figli, moglie, The Last Movie Stars alla festa del Cinema di Roma

Paul Newman è stato un famoso attore statunitense (ma non solo). Marito di Joanne Woodward, anche lei attrice con cui è rimasto sposato fino alla morte, nel corso della sua brillante nonché lunghissima carriera ha vinto ben tre Oscar. E’ scomparso nel 2008. Sulla sua vita, recentemente, è stato realizzato un documentario presentato in anteprima alla festa del cinema di Roma intitolato The Last Movie Stars.

La biografia dell’attore Paul Newman

E’ nato il 26 gennaio 1925 a Shaker Heights ed è morto il 26 settembre del 2008 a Westport. Oggi avrebbe avuto 97 anni. Nella sua vita Newman è stato un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, filantropo nonché un pilota statunitense e un doppiatore. In carriera ha preso parte a diversi film insieme alla moglie, l’attrice Joanne Woodward con cui ha avuto tre figli.

La carriera e i riconoscimenti

Paul Newman detiene un singolare primato: ha ricevuto prima l’Oscar alla carriera e poi la statuetta (altre due in realtà) dopo la candidatura per un film specifico. Sette invece i golden globe ricevuti nonché numerosi altri riconoscimenti. Come la moglie, la sua “stella” ha un posto nella Hollywood Walk of Fame. L’apice del suo successo è collocato tra la fine degli anni ’50e la metà degli anni ’70 dove comparve in numerose pellicole quali “La gatta sul tetto che scotta”, “Exodus”, “Lo spaccone”, “L’inferno di cristallo”. Nel 1986 gli fu assegnato l’Oscar alla Carriera, mentre l’anno successivo quello come miglior attore protagonista per “Il colore dei soldi”.

Vita privata

Lontano dai riflettori l’attore ha avuto molteplici passioni come il volo (sembrerebbe che proprio durante un uscita mentre era impegnato come militare durante la seconda guerra mondiale nel 1945 vide in lontananza il bagliore atomico di Hiroshima) e l’automobilismo. Diventò pilota vincendo anche alcuni titoli. Il suo nome, dal punto di vista sentimentale, è legato a doppio filo a quello dell’attrice Joanne Woodward con la quale ha avuto tre figli Elinor Nell Teresa, Melissa Lissy Stewart e Claire Clea Olivia. La coppia si sposò a Las Vegas nel 1958. Per Newman si trattava però del secondo matrimonio: nel ’49 aveva sposato Jacqueline E. Witte dalla quale ebbe altri tre figli (Scott Allan, morto giovane per droga, Susan Kendall, e Stephanie).