Da Anzio a Pechino Express, parte il viaggio di Cristiano Di Luzio e Rita Rusic

Pechino Express 2022: scopriamo delle interessanti informazioni su Cristiano Di Luzio e Rita Rusic.

Pechino Express 2022: Rita Rusic

Rita Rusic è una produttrice cinematografica, attrice, modella e cantante croata naturalizzata italiana. E’ stata sposata con Vittorio Cecchi Gori e, nel 1981, mentre lavorava come modella, fu invitata da Adriano Celentano a prendere parte al film Asso. A un anno di distanza dal film Asso, la Rusic ottiene un ruolo di rilievo nel film Attila flagello di Dio. Ha partecipato ad alcuni film importanti come La vita è bella, Il ciclone e Scusa ma ti chiamo amore.

Cristiano Di Luzio: il fidanzato della Rusic

Nel 2020 la troviamo come concorrente del Grande Fratello VIP e, in quello stesso anno, si è fidanzata con Cristiano Di Luzio, modello e imprenditore di Anzio che ha ben 30 anni in meno di lei (La Rusic è nata nel 1960 mentre Cristiano è del 1990). Il modello ha debuttato a Ciao Darwin 8, 2019, nella puntata Umani contro mutanti: qui ha sfilato in biancheria intima. A proposito della differenza di età tra i due, la Rusic ha commentato con queste parole: “Non mi è mai importato questo dettaglio, nemmeno quando stavo con persone molto più grandi di me: la vita è fatta di incontri, sbagli e alchimie, non di anagrafe e numeri”.

