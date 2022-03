Pechino Express 2022, quale coppia è stata eliminata il 17 marzo 2022: cosa è successo

Dopo la prima busta nera e l’eliminazione, quasi a sorpresa, delle Tik Toker, le giovani Anna Ciati e Giulia Paglianiti, che hanno dovuto lasciare il gioco proprio all’inizio, questa sera su Sky 1 andrà in onda la seconda e imperdibile puntata di Pechino Express, il reality tutto all’insegna dell’avventura. Tra un percorso e l’altro, tra un alloggio di fortuna e l’altro, cosa succederà? E quale coppia dovrà seguire le brutte orme delle influencer?

Pechino Express 2022, chi è stato eliminato il 17 marzo 2022

Sono 9 le coppie rimaste in gara dopo l’eliminazione della prima puntata. Le giovanissime Tik Toker, infatti, hanno dovuto lasciare il gioco, tra non poche polemiche e lacrime. Loro sono state condannate all’eliminazione dalla coppia dei Pazzeschi, i primi ad arrivare sul tappeto rosso: avevano l’opportunità di scegliere tra le Tik Toker e gli Atletici. Quindi, a quel punto, hanno salvato la coppia degli sportivi, quasi convinti che la busta nera non fosse eliminatoria. Ma si sbagliavano.

Di seguito, troverete l’elenco delle coppie che proseguiranno il loro viaggio:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono gli Atletici

Ciro e Giovambattista Ferrara sono Padre e Figlio

Barbascura X e Andrea Boscherini sono Gli Scienziati

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono I Fidanzatini

Victoria Cabello e Paride Vitale sono I Pazzeschi

Fru e Aurora Leone sono Gli Sciacalli

Nikita Pelizon e Helena Prestess sono Italia-Brasile

Bugo e Cristian Dondi sono Gli Indipendenti

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni sono Mamma e Figlia.

Il percorso e l’itinerario

Il viaggio riprenderà: l’obiettivo è quello di arrivare alla finale dopo un percorso lungo ben 7.000 chilometri tra le città del Medio Oriente. I protagonisti, infatti, avranno modo di visitare la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi. Tutte le coppie in gara sono partite da Mustafapasa, uno dei tanti borghi antichi e sperduti della Turchia centrale. Il viaggio ha preso rotta verso Sud, con destinazione finale a Sultanhani, e proprio qui si è conclusa la prima tappa. E da qui si ripartirà.

Data della finale

Pechino Express terrà compagnia al pubblico per ben 10 serate, quindi salvo cambiamenti del palinsesto l’ultima puntata andrà in onda su Sky e su NOW TV il 12 maggio. Ma è ancora tutto da verificare! Quello che è certo è che le puntate saranno disponibili sulla pay-tv, mentre in chiaro bisogna pazientare: è probabile che come è accaduto per Italia’s Got Talent e Masterchef presto anche Pechino arrivi su Tv8.